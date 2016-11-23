وزير النقل يأمر بالشروع في تهيئة الميناء الجاف بمنطقة الشادية





كشف مدير ميناء جنجن بولاية جيجل عبد الرزاق سلامي عن تلقي مصالحه لتعليمات من وزير النقل تقضي بالإسراع في تهيئة المنطقة اللوجيستية أو بالأحرى الميناء الجاف بمنطقة الشادية التابعة لبلدية قاوس والتي تبعد بنحو سبعة كيلومترات عن عاصمة ولاية جيجل وذلك تمهيدا لشروع الشركة المختلطة التي تم تشكيلها بين مجمع «لوجيستران» للملاحة البحرية وميناء جنجن في العمل وهي الشركة التي ستسهر على إدارة هذا الفضاء الجديد .وأكد سلامي بأن وزير النقل أمر بالشروع الفوري في تهيئة وتجهيز هذه المنطقة اللوجيستية التي ستتخذ من منطقة شادية ببلدية قاوس مقرا لها والتي تتربع على مساحة إجمالية تفوق 70 هكتارا وهو الأمر الذي يندرج حسب المسؤول الأول بميناء جنجن في إطار توسيع نشاط هذا الميناء وفتح فضاء ملحق للميناء متمثلا في الميناء الجاف بشادية الذي سيكون وجهة لبعض السلع والشاحنات التي تقوم بنقل هذه الأخيرة نحو مختلف جهات الوطن وذلك ما من شأنه أن يرفع العبء على أرصفة الميناء وكذا حظائره التي تعرف حالة تشبع مما يتسبب في كل مرة في تعطيل عملية إفراغ السلع القادمة من وراء البحر بسبب تشبع هذه الأخيرة .وجاء أمر وزارة النقل بخصوص الميناء الجاف بالشادية والذي سيوظف قرابة 2000 شخص منهم 200 شخص في مناصب دائمة والبقية في مناصب غير مباشرة بعد أيام من إنشاء شركة مختلطة بين مجمع «لوجيستران» وشركة «جيما»من جهة وإدارة ميناء جنجن من جهة أخرى من أجل تسيير الملاحة البحرية بهذا الميناء وكذا الإشراف على الميناء الجاف بمنطقة شادية وهو ما أعطى زخما تجاريا واقتصاديا كبيرا لهذه الاتفاقية التي يراهن عليها لرفع الوتيرة التجارية بأكبر ميناء في الجزائر والارتقاء بها إلى مصاف ما يحدث في كبريات الموانئ العالمية .

م. مسعود