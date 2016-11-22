الجزائر تخرج من الدائرة الحمراء للبلدان المهددة بالإرهاب

وحيد هاني

قال معهد الاقتصاد والسلام في تقريره السنوي حول البلدان المتضررة من الإرهاب، أن 78 في المائة من ضحايا الإرهاب هم من خمس دول إسلامية وهي أفغانستان، العراق، نيجيريا، باكستان وسورية، غير أن اللافت في هذا التقرير هو خروج الجزائر لأول مرة من الدائرة الحمراء، وفي الوقت الذي يعتبر العراق البلد الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية، إذ شهد 9929 عملية خلال السنة الماضية، كلفت الهجمات الإرهابية الاقتصاد العالمي 52.9 مليار دولار، وبلغت حول العالم أعلى مستوياتها تاريخيا وهي في تصاعد غير مسبوق، ويعد هذا الأمر نتاجا للمجهودات الكبيرة التي بدلتها مختلف المصالح الأمنية في الأشهر الأخيرة والتي مكنت من القضاء على العديد من الإرهابيين واسترجاع كميات معتبرة من السلاح، حيث جاءت الجزائر في المركز 42 من بين 163 دولة، في الوقت الذي جاءت فرنسا في المركز 29 والولايات المتحدة الأمريكية في المركز 36، ومن المرشح أن تتحسن الظروف الأمنية أكثر في الجزائر وهو ما يساعدها على تحسين تصنيفها الأمني، خصوصا وأن جهود الجيش ما تزال متواصلة لوضع حد لنشاط الجماعات الإرهابية، وأشار المؤشر العالمي للإرهاب في سنة 2016 إلى ارتفاع عدد قتلى العمليات الإرهابية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 2015 ليصل إلى 29.376، واللافت أيضا أن الجزائر جاءت في تصنيف أحسن من بعض البلدان المتقدمة على غرار بلجيكا، وهذه قائمة بـ 10 بلدان شهدت هجمات إرهابية كبيرة خلال 2015 حسب تصنيف معهد الاقتصاد والسلام: 1-العراق2- أفغانستان3- نيجيريا4- باكستان5- سورية6- الهند7- اليمن8- الصومال9- ليبيا10- تايلاند.