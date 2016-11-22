إيطاليا أهم زبون للجزائر في 2016



تصوير فاتح قيدوم

وحيد هاني

بلغ عجز الميزان التجاري في الأشهر العشرة الأولى 8.15 مليار دولار مقابل عجز قدر بـ 76.13 مليار دولار لنفس الفترة من 2015، حسب معطيات الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية، فقد زاد العجز بـ 03.2 مليار مرتفعا بـ %75.17 بين فترتي المقارنة، وتراجعت الصادرات إلى 74.22 مليار دولار بين شهري جانفي وآخر أكتوبر مقابل 7.29 مليار دولار في نفس الفترة من 2015، أي مسجلا تراجعا يقارب 7 ملايير دولار ( - %44.23 )، وفيما يخص الواردات فقد تراجعت كذلك بوتيرة أقل مقارنة مع الصادرات حيث انخفضت إلى 54.38 مليار دولار مقابل 46.43 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة تراجعا قدر بـ 93.4 مليار دولار (-%34.11)، وقامت الواردات بتغطية الصادرات بنسبة %59 خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية بينما وصلت هذه النسبة إلى %68 خلال نفس الفترة لـ 2015، كما تقلصت صادرات المحروقات -التي مثلت %75.93 من إجمالي صادرات البلاد- إلى 32.21 مليار دولار مقابل 08.28 مليار دولار، متراجعة بـ 76.6 ملايير دولار (-%07.24)، وسجلت كذلك الصادرات خارج المحروقات تراجعا إلى 4.1 مليار دولار مقابل 6.1 دولار (- %5.12)، وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بـ 05.1 مليار دولار ( مقابل 3.1 مليار دولار)، المواد الغذائية بـ 244 مليون دولار (مقابل 207 ملايين دولار)، مواد خام بـ 70 مليون دولار (مقابل 86 مليون دولار ) مواد التجهيزات الصناعية بـ 42 مليون دولار (مقابل 15 مليون دولار) ومواد استهلاكية غير غذائية بـ 13 مليون دولار (مقابل 9 ملايين دولار)، وفيما يتعلق بالواردات فعرفت كل مجموعات المنتجات تراجعا بين بداية جانفي ونهاية أكتوبر من هذه السنة، وانخفضت واردات المنتجات الغذائية إلى 82.6 ملايير دولار مقابل 79.7 ملايير دولار (-972 مليون دولار) ومعدات التجهيز الصناعية إلى 3.12 مليار دولار مقابل 46.14 مليار دولار (-16.2 مليار دولار)، كما تراجعت معدات التجهيز الفلاحية إلى 400 مليون دولار مقابل 568 مليون دولار (-168 مليون دولار) والمنتجات نصف المصنعة إلى 46.9 ملايير دولار مقابل 10 ملايير دولار (-542 مليون دولار) والمنتجات الخام إلى 27.1 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار (-21 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية إلى 64ر6 ملاير دولار مقابل 2.7 ملايير دولار (ـ 566 مليون دولار)، ومن إجمالي 54.38 مليار دولار تم استيرادها تم تسديد 6.22 مليار دولار نقدا (7.58 % من الواردات) بتراجع 16.12 % من التسديدات نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015، ومولت خطوط القروض الواردات بنسبة %52.37 بمبلغ 4.14 مليار دولار (-%44.11 ) في حين أن الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة ساهمت بثلاثة ملايين دولار (%33.83 )، وتم تمويل باقي الواردات (44.1 مليار دولار) باللجوء إلى وسائل دفع أخرى بارتفاع .%6.6