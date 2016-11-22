بطاقة إلكترونية لترقيم المركبات بداية من الثلاثي الأول من 2017

كشف المكلف بمشروع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية بالنقاط و بطاقة الترقيم الالكترونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلياس محي الدين أمس أنه سيتم تدريجيا تعويض بطاقة ترقيم السيارات ببطاقة أخرى الكترونية ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2017.حيث قال ذات المسؤول أن بطاقة الترقيم الجديدة ستضم رقما جديدا يدل على الولاية و تاريخ دخول المركبة في السير مشيرا إلى أن هذا الرقم الجديد سيحدد المركبة طيلة دخولها في السير لضمان سلامة المركبات،هذا وأكد محي الدين على هامش ندوة ‘’تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في خدمة السلامة المرورية” أنه سيتم تبني هذا النظام الجديد تدريجيا على مدى 3 إلى 4 سنوات وفق مخطط تنفيذ مطمئنا في ذات السياق بأن معظم الإجراءات الكفيلة بضمان الأمن مدرجة في هته البطاقة الجديدة المطابقة للمعايير الدولية، مؤكدا أن هذه الوثيقة المؤمنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا، يتم إعدادها من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالشراكة مع مؤسستين وطنيتين واحدة تابعة للقطاع العام و الأخرى للقطاع الخاص، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد أعلن سابقا أن رخصة السياقة البيومترية بالنقاط وبطاقة الترقيم الالكترونية للسيارات سيبدأ العمل بها خلال الفصل الأول 2017

مازوز.ب