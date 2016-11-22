الصالون الدولي للنقل واللوجيستيك في طبعته الأولى يفتتح أبوابه

أشرف صبيحة امش وزير النقل “بوجمعة طلعي”، على افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي للنقل واللوجيستيك بقصر المعارض الصنوبر البحري العاصمة، تحت شعار “من أجل التحكم في كلفة التموين”، وذلك بمشاركة خمسين عارضا جزائريا وأجنبيا، كما أشرف على توقيع مذكرة تفاهم بين طيران الطاسيلي ومجمع لوجيترانس والذي يهدف إلى تطوير النقل متعدد الأنماط .وفي هذا السياق أوضح مدير التنشيط ودعم المؤسسة على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “ساعي رشيد”، أن صالون نقل البضائع واللوجيستيك الذي يستمر إلى غاية الـ24 من الشهر الجاري يهدف إلى توفير حلول للشركات في تعاملاتها مع الخارج من حيث الخدمات اللوجستيكية ونقل البضائع للحد من تكلفة هذه الأخيرة بالإضافة إلى فتح المجال لعروض متنوعة للجهات الفاعلة في السلسلة اللوجستيكية. وأضاف أيضا أن الصالون يهدف إلى إنشاء مساحات لوجيستيكية وتقليص التكاليف اللوجيستيكية، حيث سيعمل على مناقشة تقليص النفقات الزائدة لمختلف شركات النقل والمقدرة بـ15 بالمائة جراء عوامل لوجيستيكية، موضحا بأن هذه التظاهرة تمس كافة مجالات النقل “البحري، البري والجوي” بمشاركة عدة مؤسسات من كل من فرنسا وسويسرا بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية.وقال ذات المتحدث في تصريح صحفي أن الجزائر تفتقد للمساحات اللوجيستيكية ولا تتمتع سوى بمساحتين وهو العدد الذي سيتم مضاعفته لتسهيل عمل مختلف المؤسسات في المجال المذكور، مشيرا إلى أن الهدف من مشاركة المؤسسات الأجنبية بالصالون الدولي للنقل واللوجيستيك هو من أجل تبادل الخبرات والأفكار والتعرف على أحدث التقنيات التي يعرفها قطاع النقل على غرار التقنية الجديدة لرفع الحاويات، بالإضافة إلى ربط علاقات بين العارضين و توقيع عقود شراكة معهم. سارة. ش