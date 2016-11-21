سيستمر إلى نهاية الأسبوع

عودة الإضراب الجوي بدءا من يوم الثلاثاء

20.11.2016

 


جاء في نشرية خاصة صادرة من مصالح الأرصاد الجوية أن اضطرابا جويا سيمس شمال البلاد بدءا من ليلة الثلاثاء المقبل حيث يرتقب هطول كمية معتبرة من الأمطار مع تشكل ضباب خفيف على مستوى المناطق الداخلية  ومناطق الهضاب العليا الغربية والوسطى مع تشكل سحب فيما سيكون الجو صحوا بالمناطق الجنوبية .وسيمس الاضطراب الجوي المنتظر في بادئ الأمر المناطق الغربية ليلة الثلاثاء لينتقل تدريجيا إلى المناطق الوسطى والشرقية خلال يوم الأربعاء وسيدوم هذا الإضراب الجوي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري من جهة أخرى ستصل درجة الحرارة الدنيا بالمناطق الشمالية مابين 12 إلى 16 درجة مئوية أما القصوى فستصل إلى 20 درجة مئوية

حنان.ب

 

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