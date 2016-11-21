عودة الإضراب الجوي بدءا من يوم الثلاثاء





جاء في نشرية خاصة صادرة من مصالح الأرصاد الجوية أن اضطرابا جويا سيمس شمال البلاد بدءا من ليلة الثلاثاء المقبل حيث يرتقب هطول كمية معتبرة من الأمطار مع تشكل ضباب خفيف على مستوى المناطق الداخلية ومناطق الهضاب العليا الغربية والوسطى مع تشكل سحب فيما سيكون الجو صحوا بالمناطق الجنوبية .وسيمس الاضطراب الجوي المنتظر في بادئ الأمر المناطق الغربية ليلة الثلاثاء لينتقل تدريجيا إلى المناطق الوسطى والشرقية خلال يوم الأربعاء وسيدوم هذا الإضراب الجوي إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري من جهة أخرى ستصل درجة الحرارة الدنيا بالمناطق الشمالية مابين 12 إلى 16 درجة مئوية أما القصوى فستصل إلى 20 درجة مئوية

حنان.ب