عنابة/ رئيس البلدية أكد أن اعتراضاتهم غير منطقية
عشرات المحتجين يغلقون مدخل برحال لترحيلهم إلى الكاليتوسة
20.11.2016
القارو نجيب
احتج صبيحة الأمس عدد من الشباب المتحصلين على السكن الاجتماعي في الحصة الأخيرة الخاصة بالبلدية و المقدر عددها ب 1210 مستفيد . المحتجون الذين قاموا بإغلاق مدخل البلدية طالبوا من السلطات المحلية بضرورة ترحيلهم جميعا إلى حي الكاليتوسة دون أية قرعة و هو ما تسبب في إغلاق الطريق لساعات طويلة ما اثر على حركة السير و تسبب في تعطلات بالجملة للعمال و الطلاب المتوجهين من البلدية إلى المدن الأخرى المجاورة . بالإضافة إلى توقيف الحركة التجارية على العديد من المحلات التي أمضت صبيحة سوداء بفعل هذا التصرف اللاعقلاني. خصوصا و أن الطريق أغلق من قبل شباب استفاد من السكن و أصبح يطالب بترحيلهم جميعا إلى الكاليتوسة على حساب المستفيدين من البلديات الأخرى خصوصا و أن حي الكاليتوسة سكناته خصصت لسكان كامل بلديات ولاية عنابة وليس برحال فقط . هذا و أبدى مير برحال ناصر بن علي استياءه من غلق الطريق لأتفه الأسباب مؤكدا أن بلديته كانت معنية بحصة 400 سكن فقط لكن تدخل الجهات المحلية من بلدية و رئيس دائرة جعل والي الولاية يضيف حصة 800 سكن لأجل بلدية برحال التي لم تستفد من حصة كهذه منذ إنشائها . كما كشف بأن الحصة السكنية مست كل المعنيين و حتى من تعود ملفاتهم لسنوات السبعينات و الذين طالما همشوا في الفترات السابقة . مؤكدا بأنه لو كان اعتراضهم لأنهم لم يتحصلوا على سكن لكان الأمر مستوعبا نوعا ما . أما غلق الطريق لاختيار مكان السكن فهو أمر غير مقبول بتاتا. هذا و في سياق ذي صلة كشف المير بان حصة 1210 سكن ستوزع على أحياء الكاليتوسة . بوقصاص و ذراع الريش و عملية القرعة ستتم يوم السبت المقبل بحضور ممثلين عن المواطنين و لجان الأحياء لأجل الشفافية . متمنيا أن يستوعب المحتجون الامر لان اختيار مكان السكن و المطالبة بسكنات الكاليتوسة أمر غير مقبول و غير ممكن تماما .
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