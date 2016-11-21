عشرات المحتجين يغلقون مدخل برحال لترحيلهم إلى الكاليتوسة





القارو نجيب

احتج صبيحة الأمس عدد من الشباب المتحصلين على السكن الاجتماعي في الحصة الأخيرة الخاصة بالبلدية و المقدر عددها ب 1210 مستفيد . المحتجون الذين قاموا بإغلاق مدخل البلدية طالبوا من السلطات المحلية بضرورة ترحيلهم جميعا إلى حي الكاليتوسة دون أية قرعة و هو ما تسبب في إغلاق الطريق لساعات طويلة ما اثر على حركة السير و تسبب في تعطلات بالجملة للعمال و الطلاب المتوجهين من البلدية إلى المدن الأخرى المجاورة . بالإضافة إلى توقيف الحركة التجارية على العديد من المحلات التي أمضت صبيحة سوداء بفعل هذا التصرف اللاعقلاني. خصوصا و أن الطريق أغلق من قبل شباب استفاد من السكن و أصبح يطالب بترحيلهم جميعا إلى الكاليتوسة على حساب المستفيدين من البلديات الأخرى خصوصا و أن حي الكاليتوسة سكناته خصصت لسكان كامل بلديات ولاية عنابة وليس برحال فقط . هذا و أبدى مير برحال ناصر بن علي استياءه من غلق الطريق لأتفه الأسباب مؤكدا أن بلديته كانت معنية بحصة 400 سكن فقط لكن تدخل الجهات المحلية من بلدية و رئيس دائرة جعل والي الولاية يضيف حصة 800 سكن لأجل بلدية برحال التي لم تستفد من حصة كهذه منذ إنشائها . كما كشف بأن الحصة السكنية مست كل المعنيين و حتى من تعود ملفاتهم لسنوات السبعينات و الذين طالما همشوا في الفترات السابقة . مؤكدا بأنه لو كان اعتراضهم لأنهم لم يتحصلوا على سكن لكان الأمر مستوعبا نوعا ما . أما غلق الطريق لاختيار مكان السكن فهو أمر غير مقبول بتاتا. هذا و في سياق ذي صلة كشف المير بان حصة 1210 سكن ستوزع على أحياء الكاليتوسة . بوقصاص و ذراع الريش و عملية القرعة ستتم يوم السبت المقبل بحضور ممثلين عن المواطنين و لجان الأحياء لأجل الشفافية . متمنيا أن يستوعب المحتجون الامر لان اختيار مكان السكن و المطالبة بسكنات الكاليتوسة أمر غير مقبول و غير ممكن تماما .