مدير «الجزائرية للمياه» بعنابة يطلب إعفاءه من مهامه





و. هـ

كشفت مصادر متطابقة لـ «آخر ساعة» بأن مدير وحدة مؤسسة «الجزائرية للمياه» بولاية عنابة طلب من المديرية العامة إعفاءه من المنصب وذلك بعد أيام قليلة من تنصيبه فيه.حيث أوضحت المصادر ذاتها بأن المدير الذي تم تنصيبه على رأس وحدة عنابة مطلع شهر ديسمبر بعد أن كان يشغل المنصب ذاته في ولاية سوق أهراس، وجه بحر الأسبوع الجاري طلبا إلى المديرية العامة لـ «الجزائرية للمياه» من أجل إعفاءه من إدارة وحدة عنابة التي أكدت المصادر أنه كان يرفض من البداية العمل فيها نظرا للمشاكل الكثيرة التي توجد فيها والتي لم يتمكن جميع المديرين الذين تعاقبوا عليها في السنتين الأخيرتين من حلها، وحسب الجهة ذاتها فإن المديرية العامة وافقت على طلب المدير الذي غادر عنابة مؤخرا وذلك بعد أن وجد أمامه العديد من الملفات الثقيلة بالإضافة إلى الحالة الكارثية لقطاع المياه بالولاية، وأمام هذا الوضع فإن المديرية العامة –حسب المصادر- أمام خيارين لا ثالث لهما من أجل سد الفراغ الذي تركه المدير المتنحي، إما إعادة المدير السابق الذي يشغل حاليا مدير التجارة في «منطقة عنابة» والذي وجهت له المديرية العامة إنذارا بسبب الطريقة التي سير بها الوحدة، أو تعيين المديرة السابقة التي كان من المفترض أن يتم تنصيبها على رأس وحدة الطارف والتي لم تتم عملية التنصيب بشكل رسمي إلى غاية الآن، خصوصا وأنها تحظى بدعم شريحة كبيرة من العمال بعد أن كانت وراء تفجير قضية الاختلاس في صندوق «ميناديا»، حيث ستكون الإدارة العامة مطالبة باتخاذ قرارها بأسرع وقت ممكن وذلك لإطفاء غليان العمال المتخوفين من إمكانية تأثير هذا الوضع على إنهاء عملية دفع أجورهم، ويؤكد هذا الوضع على صعوبة تسيير قطاع المياه بولاية عنابة التي أصبحت تخيف جميع الإطارات بتولي المسؤوليات فيها، جدير بالذكر أن والي عنابة وعد بحل مشكل توزيع المياه قبل حلول صيف 2017.

نحو إعادة دمج ديوان التطهير مع «الجزائرية للمياه»

وفي سياق آخر كشفت مصادر مسؤولة لـ «آخر ساعة» أن وزارة الموارد المائية قررت إدخال الهيكلة الجديدة لقطاع المياه مطلع السنة المقبلة وذلك بهدف ضمان تسيير أحسن للقطاع، حيث سيتم بموجب هذه الهيكلة إعادة دمج «الجزائرية للمياه» مع الديوان الوطني للتطهير في مديرية عامة واحدة، على أن تصبح في كل ولاية ثلاث وحدات، الأولى الخاصة بإنتاج المياه، الثانية بتسيير المياه والثالثة خاصة بالتطهير، كما أن الهيكلة سينجر عنها تعديلات على المناطق التي سيتم توسيعها على أن تعوض بمديريات جهوية، على أن تكون في كل ولاية مديرية للمياه والتطهير وهو ما سينجر عنه أيضا تعديلات جذرية وسط المسيرين للقطاع.