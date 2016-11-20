إطلاق نار ومشادات بين الشرطة والمواطنين بالحجار

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ريم مسعودي





أقدم شرطي على إطلاق النار لتفريق المحتجين خلال عملية ترحيل سكان ما يعرف بالفرماجة و25 عائلة أخرى من قاطني المحتشدات على مستوى حي مارس عمار بالحجار نهاية الأسبوع.تفاصيل القضية كما استفتها آخر ساعة من مكان الحادث تعود إلى يوم الخميس عندما أقدم أحد المواطنين على مهاجمة شرطي خلال عملية الترحيل التي كانت قد برمجتها السلطات المحلية لترحيل 25 عائلة من حي مارس عمار والذين تم تأجيل عملية ترحيلهم خلال العملية التي شهدتها المنطقة منذ حوالي عام ونصف إلى جانب ترحيل سكان ما يعرف بالفرماجة بنفس الحي هذا في انتظار ترحيل سكان الشطر الأخير وحسب شهود عيان فإن بعض المواطنين الذين يقطنون رفقة أوليائهم على مستوى فيلات مجاورة للحي حاولوا استغلال الظروف للحصول على سكنات جديدة رغم أنهم غير مسجلين أو محصيين خلال عمليات الإحصاء التي شهدها الحي عدة مرات ما أدى إلى تدخل الشرطة لمنع أعمال الشغب لكن البعض حاول استعمال القوة والاعتداء على أحد أفراد الشرطة الذي أقدم على إطلاق النار لتفريق المحتجين قبل الانسحاب نظرا لقلة عدد أفراد الأمن فيما عادت في اليوم التالي السلطات المحلية مدججة بقوة عمومية أين تم مباشرة عملية الترحيل التي تم توقيفها ليستفيد منها فقط أبناء المنطقة من المحصيين حيث تم ترحيل اثنين وعشرين (22) عائلة نحو السكنات المجاورة والتي تم انجازها للقضاء على شقق (F1) فيما حولت باقي العائلات إلى حي الكاليتوسة ببلدية برحال بعد أن عادت أجواء الهدوء للمنطقة في حين بقيت سيدة لوحدها طاعنة في السن تم استدعاء ابنها الذي كان قد استفاد من سكن جديد خلال عمليات الترحيل السابقة أين أقدم على نقل والدته للعيش معه قبل أن يتم تهديم جميع البناءات التي تم ترحيل قاطنيها واسترجاع مساحة شاسعة لاستغلالها في انجاز سكنات جديدة إلى جانب مشروع إنجاز 300 سكن الخاص بترحيل سكان الشطر الأخير والذي ما زال متوقفا إلى حد الساعة. وتجدر الإشارة إلى أن حي مارس عمار يعد من أكبر الأحياء القديمة على مستوى بلدية الحجار كان قد خصص للقضاء عليه برنامجا ضم خلال سنة 2007 حوالي 400 سكن إلا أن عدد العائلات تضاعف خلال السنوات الأخيرة مما دفع بالسلطات إلى تخصيص حصص إضافية لترحيل قاطني المحتشدات التي تعود إلى العهد الاستعماري.





برنامج خاص لترحيل المستفيدين من السكن الاجتماعي بالحجار نحو الكاليتوسة





سطرت السلطات المحلية برنامجا خاصا لترحيل جميع المستفيدين ضمن قائمة السكن الاجتماعي التي تم الإفراج عنها قبل شهر رمضان الماضي نحو السكنات الجديدة على مستوى حي الكاليتوسة ببلدية برحال. ويتعلق الأمر بالمستفيدين الذين أسفرت عملية القرعة على تحويلهم نحو بلدية برحال حيث من المنتظر أن تشمل العملية جميع الأحياء الفوضوية عبر تراب البلدية بداية بالمستفيدين من أحياء الحريشة والكرمة انطلاقا من اليوم حتى يوم الثلاثاء لتشمل العملية حي لارزا فيما بعد والجدير بالذكر أن عملية الترحيل ستشهد تعزيزات أمنية مشددة تفاديا لأي احتجاجات أو فوضى خاصة خلال عملية تهديم السكنات التي سيرحل أصحابها نحو السكنات الجديدة. وتضم العملية 280 عائلة من ضمن 680 عائلة التي كانت قد استفادت من قائمة السكن الاجتماعي في انتظار تسجيل الشطر الثاني نحو بلدية عين الباردة بمجرد انتهاء السكنات التي تم إنجازها بالمنطقة في إطار البرنامج الخاص ببلدية الجدار والتي أكدت بخصوصها السلطات بأنها ستكون بعد حوالي شهرين فقط من تاريخ ترحيل المستفيدين من الشطر الأول نحو حي الكاليتوسة ببلدية برحال.

ريم مسعودي