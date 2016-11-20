250 ضابط شرطة يؤدون اليمين القانونية

جمال بوعكاز

أدت بتاريخ 19 نوفمبر الجاري دفعة الملازمين الأوائل للشرطة المتربصين بمدرسة الشرطة عمار جفال بسيدي مبروك قسنطينة، اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء قسنطينة، وفقا لأحكام القانون لاسيما المرسوم التنفيذي 10/322 بتاريخ 22 ديسمبر 2010، المتضمن القانون الأساسي للموظفين التابعين لأسلاك الأمن الوطني، وتحت إشراف وبحضور كل من السيد رئيس مجلس قضاء قسنطينة، السيد رئيس أمن ولاية قسنطينة.السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والسيد مدير مدرسة الشرطة عمار جفال قسنطينة، الدفعة التي أدت اليمين مشكلة من 250 ملازما أول للشرطة، منهم 84 ملازما إناثا و 166 ملازما ذكورا، تلقوا تكوينا مدته 24 شهرا مقسم إلى أربعة مراحل، مرحلتين نظريتين على مستوى المدرسة ومرحلتين تطبيقيتين على مستوى المصالح النشطة.