دخول قانون تنظيم الوكالات العقارية حيز التنفيذ نهار غد

تنتهي نهار غد المهلة التي أعطتها وزارة السكن والعمران والمدينة لأصحاب الوكالات العقارية من أجل الامتثال للقانون 09/18 المؤرخ في جانفي 2009 والذي سيكون ضربة قوية للسماسرة حسب الوزارة الوصية .وذكرت مصادر عليمة من وزارة السكن لآخر ساعة أن قرابة 6000وكالة عقارية تعمل بطريقة غير شرعية خاصة بعد أن فقدت نسبة كبيرة من هامش ربحها نتيجة التعاملات التي يقوم بها السماسرة في السوق السوداء ومن جهة أخرى ستتدعم السوق بعد دخول القانون حيز التنفيذ نهار غد ب 1200 وكالة عقارية جديدة معتمدة فيما لا يزال هناك أكثر من 750 ملفا قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة على مستوى الوزارة ونشرت ذات الجهة مؤخرا بيانا على موقعها الالكتروني يبين ضرورة التعامل مع الوكيل العقاري المعتمد من قبل الوزارة خلال العمليات المتعلقة بالعقار وكشف مسؤول الفدرالية الوطنية لأصحاب الوكالات العقارية في تصريح سابق للصحافة أن القيمة المالية للمعاملات غير الشرعية تصل إلى 600 مليار دينار وهو المبلغ الذي تخسره خزينة الدولة سنويا وسيسمح هذا القانون باسترجاع هذه الأموال خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد . وبخصوص البنايات غير المكتملة فقد أكد وزير السكن أنه قد تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة.

حنان .ب