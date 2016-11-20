إطارات سيارات مقلدة تغزو السوق المحلي و تتسبب في حوادث مميتة





تعرف سوق السيارات في الجزائر تراجعا كبيرا للسيارات الجديدة التي يتم تسويقها بسبب قرارات الحكومة و القوانين الجديدة و الرغبة في بعث صناعة السيارات الجزائرية للسيطرة على السوق المحلي فيما يبقى ترويج السيارات المستعملة هو ما رفع من الحظيرة الوطنية للسيارات، وبالتالي رفع من إجمالي ما تحتاجه السوق من عتاد، خاصة ما تعلق بالعجلات المطاطية. وهو ما فسح المجال لظهور العديد من العجلات المقلدة المنتجة في الصين و ما يعرف بالدرجة الأولى الصينية. والتي يقدر سعرها بحوالي 4 آلاف دينار، في حين أن العجلات من العلامات المعروفة الجيدة يصل سعرها إلى 7 آلاف دينار على الأقل، وهذا الفرق الكبير في السعر يدفع الكثير من المواطنين للتوجه للعجلات الصينية المقلّدة لأجل السعر متناسين ما تشكله من خطر على حياتهم و على حياة غيرهم حيث يجمع كل المختصين في سوق السيارات على أن العجلات تبقى أهم مكون لثبات السيارة وتفادي الكثير من الحوادث التي في الغالب تكون بسبب انحراف السيارة عن مسارها مثلما حدث أول أمس زوالا بانفجار عجلة سيارة أجرة في طريق عنابة -الشط ما أدى لإصابات بليغة للركاب الأربعة ويتعلق الأمر بامرأة و عجوز و طفلين و سائق السيارة و ذلك بسبب انفجار عجلات السيارة بطريقة مفاجئة، كادت تودي بحياة ركابها نظرا لأنها هي من تمنح السيارة الاستقرار والتماسك على الطريق، كما إن العجلات هي أول سبب في انحراف السيارات وعدم توقف السيارة عند الفرملة، ما يحتم ضرورة مراقبة العجلات دوريا لتفادي وقوع الحوادث.وينصح المختصون بضرورة تغيير العجلات عند ملاحظة أي خلل عليها، أو بصفة دورية في كل 80 ألف كيلومتر، حتى ولو لم يُلاحظ عليها خلل، إلا أن الكثير من الجزائريين يتجاوزون هذه المسافة، ولا يغيّرون العجلات إلا بعد ملاحظة خلل ظاهر. ويبقى أهم شيء هو اختيار العجلات الجيدة من علامة معروفة، وعدم المغامرة باقتناء عجلات مقلّدة يمكنها أن تنفجر في أي وقت، وتتسبّب في حادث يمكن أن يكون مميتا حيث تسبّبت العجلات المغشوشة في الكثير من حوادث المرور، بسبب نوعيتها الرديئة. وبالإضافة إلى العجلات المقلّدة، شهدت السوق ظهور تجارة العجلات المطاطية المستعملة، والتي تسوّق عند مصلحي العجلات دون حسيب ولا رقيب، حيث إنها لا تخضع لأيّ رقابة قانونية ومخبرية تؤكّد إمكانية إعادة استعمالها، مثلما هو معمول به في أوروبا، حيث يعاد رسكلة العجلات المستعملة وإعادة رسمها، ويعاد تسويقها بعد أن تخضع لرقابة مدقّقة تؤكّد سلامتها وإمكانية الاستمرار في سيرها على الطرقات.

القارو نجيب