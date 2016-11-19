انهيار للتربة بالطريق السيار الرابط بين بن عكنون وزرالدة يخلف 11 جريحا

19.11.2016

 


أدى انهيار للتربة بالطريق السيار  الرابط بين بن عكنون وزرالدة  ليلة امس الجمعة الى جرح 11 شخصا (6 رجال و5 نساء).  اثر سقوط 5 سيارات في الحفرة الناجمة عن انهيار, حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية في حصيلة نهائية.  وكانت حصيلة سابقة اشارت الى جرح 6 اشخاص (5 رجال وامراة).  وتسبب الانهيار الذي وقع يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا وستة دقائق في حدوث حفرة بلغ عمقها حوالي 4 أمتار وعرضها 6 أمتار وطولها 4 أمتار مما ادى الى سقوط خمس (5) سيارات بداخلها. وتم أجلاء الأشخاص المصابين إلى كل من مستشفى بني مسوس وبن عكنون وسليم زميرلي, و اتخذت المصالح الامنية الاجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور اثر هذا الحادث 

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