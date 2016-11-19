بن غبريت تحمل الأولياء مسؤولية ثقل محفظة أبنائهم





ردت وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» أول أمس على انشغالات نواب البرلمان بخصوص ثقل المحفظة المدرسية القضية التي أثار حولها الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة محملة أولياء التلاميذ مسؤولية ثقل المحفظة المدرسية مرجعة ذلك إلى الاختيار السيء عند شراء المحفظة التي تكون ثقيلة.

عادل أمين





اتخاذ إجراءات مستعجلة لمعالجة الإشكال المطروح





شكل ثقل المحفظة المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي في السنوات الأخيرة اهتماما لدى وزارة التربية الوطنية وقلقا أيضا في أوساط الأولياء وفي سياق متصل سعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة خلال الاجتماع الأخير بالشركاء الاجتماعيين لمعالجة المشكل وتم نشر هذا القرار في منشور خاص ومن أهم ما تضمن المنشور من مقترحات وزيرة القطاع نورية بن غبريط استعمال كتاب واحد يشمل عدة مواد ففي الوقت الذي ثمنت فيه نقابات التربية القرار فقد تم تثمين القرار الجديد لاسيما مع تلاميذ الطور الابتدائي.





الأولياء مطالبون بحسن اختيار محفظة أبنائهم





بن غبريت وفي ردها على سؤال لخضر بن خلاف أول أمس الخميس صرحت أنه ومن بين الإجراءات التي تسمح بالتخفيف من ثقل المحفظة هي حسن اختيار المحفظة من طرف الأولياء إن شراء المحفظة التي ترافق الطفل طول السنة الدراسية يتطلب اهتماما كبيرا لأن بعض المحافظ تكون ثقيلة قبل وضع الأدوات فيها و مع اقتراب حلول موسم دراسي جديد تعرف الأسواق الجزائرية حركية كبيرة من قبل التجار الذين يعرضون مختلف أنواع المحافظ المدرسية المستوردة منها أسيوية الصنع التي كانت محل انتقاد موظفي القطاع والمختصين بسبب ما تسببه من أخطار صحية على التلاميذ.





80 ألف تلميذ يعانون مرض « السكوليوز»





وكان ثقل المحافظ المدرسية خاصة على تلاميذ الطور الابتدائي محل انتقاد من طرف المنتخبين وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية وحتى أخصائيين الصحة العمومية في العديد من المناسبات اين حدروا من تنام خطير في مرض اعوجاج العمود الفقري لدى التلاميذ بسبب ثقل الحقيبة المدرسية إذ وصلت الإصابة بمرض « السكوليوز» إلى 02 بالمائة أي 80 ألف تلميذ يعانون من مشاكل صحية غالبا ما تتطور وتتحول إلى أمراض مستعصية تصعب معالجتها بسبب المحافظ التي أصبحت يتجاوز وزنها معدل 10كلغ فيما لا يجب أن يتجاوز 05 كلغ حسب الشروط الصحية المعمول بها.





جمعيات أولياء التلاميذ يقترحون تخصيص أدراج داخل الأقسام





من جملة الاقتراحات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ في لقاءاتهم المتعددة مع ممثلي وزارة التربية الوطنية لمناقشة هذا الإشكال المطروح اقترحت جمعيات أولياء التلاميذ على الوزارة تخصيص مساحات و أدراج داخل الأقسام لحفظ الكتب المدرسية للتلاميذ دون نقلها يوميا إلى المنزل مما يجنب تلاميذ الطور الابتدائي تحمل مشقة نقل كل الكتب يوميا من المنزل إلى المدرسة والعكس صحيح باستثناء تلك التي يحتاجونها في المراجعة بالبيت.