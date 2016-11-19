بن غبريت تتعهد بحل إشكاليات مستشاري التوجيه المدرسي و المهني

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أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن القطاع سيعمل على معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي الخاص بأسلاك قطاع التربية ،لمعالجة الوضعية المهنية لبعض الفئات التي لم ينصفها هذا القانون. وأقرت السيدة بن غبريت بالمجلس الشعبي الوطني في ردها عن سؤال شفوي حول الوضعية المهنية لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني، «بوجود اختلالات في القانون الخاص لقطاع التربية»، مضيفة أن «المفاوضات التي تمت خلال السنوات الأخيرة على مستوى اللجنة المشتركة مع الشريك الاجتماعي ،أثبتت أن هذا القانون أولى أهمية لفئة على حساب فئة أخرى». و في هذا الصدد، أبرزت الوزيرة الدور الهام الذي يقوم به مستشارو التوجيه المدرسي و المهني، في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات نفسية وبيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة لاسيما بموجب القانون التوجيهي للقطاع الذي خصص «فصلا كاملا»، أبرز فيه «مهام مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني وفقا لمقتضيات التخطيط التربوي». وأضافت الوزيرة أن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية حدد مهام ثمانية أسلاك للتربية و46 رتبة، و يتعلق الأمر بموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد التربوي و المهني و موظفي المخابر و موظفي التغذية المدرسية و موظفي المصالح الاقتصادية و موظفي إدارة المؤسسة التعليمية و موظفي التفتيش. و ذكرت أن هذا القانون قام أيضا ، بتحديد المسارات المهنية لكل فئة للترقية في رتبة أعلى مشيرة إلى أن «الترقية اختيارية و ليست إجبارية« ،إذ تتم بناء على طلب يقدمه المعني يكون مرفوقا بملف كامل يوجه إلى المصلحة المعنية. وأكدت في هذا الشأن ، أن الترقية «مرتبطة بعدد المناصب المفتوحة للترقية» وعلى غرار باقي الموظفين بإمكان مستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني الترقية إلى مستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني ثم مفتش التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني فمفتش التربية الوطنية للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني . وفي هذا الصدد أبرزت أن في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 تم فتح ما يقارب 10 آلاف منصب مالي في مختلف الرتب الخاصة بهذه الفئة ، كما تم فتح مسابقة و امتحانات مهنية للتوظيف وللترقية المهنية ل 1415 موظفا من مختلف الرتب لهذه الفئة. و في نفس الفترة خصت الترقية -تقول بن غبريت-» 55 مفتشا للتربية الوطنية للتوجية و الإرشاد المدرسي و المهني و 26 مفتشا للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني و98 مستشارا رئيسيا للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني و 236 مستشارا للتوجيه المدرسي و المهني «. وأضافت أن» فرص الترقية لدى هذه الفئة إلى الرتب الأعلى في قطاع التربية أوفر من قطاعات أخرى ،حيث تصل الترقية بالنسبة لمستشار التوجيه في قطاع التربية إلى الرتبة 17 طبقا للشروط المعمول بها، بينما تصل في القطاعات الأخرى إلى الرتبة 14 «.