وزارة التربية تضيف 15 دقيقة لمادة التربية البدنية والرياضية





عادل أمين

قررت وزارة التربية الوطنية إضافة 15 دقيقة لمادة التربية البدنية والرياضية من خلال تعليمة موجهة لمديري التربية ومفتشي ومديري وأساتذة التعليم الابتدائي.وحسب ما جاء في نص التعليمة الموقعة في 02 نوفمبر الجاري أنه قصد إعطاء أهمية كبيرة لمادة التربية البدنية والرياضية التي تساهم في تكوين شخصية المتعلم ونموه المتكامل من جميع الجوانب البدنية والنفسية والحركية والاجتماعية قررت وزارة التربية الوطنية في تعليمة موجهة لمديري التربية الوطنية إعطاء 15 دقيقة إضافية في التوقيت الأسبوعي لهذه المادة في المستويات الخمسة لمرحلة التعليم الابتدائي وبذلك يصبح التوقيت ساعة واحدة بدلا من 45 دقيقة فبالسنة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد تضاف 15 دقيقة يوم الخميس حيث تصبح حصة التربية البدنية والرياضية مثلا يوم الخميس من 14 سا و10 د إلى 15 سا و10د وبدلك يؤخر خروج التلاميذ بـ 15 دقيقة وبالنسبة لتلاميذ مدراس التعليم الابتدائي التي تعمل بنظام الدوام الدوامين فإن الفوج الأول ويبرمج حصة التربية البدنية مثلا يوم الخميس من 14 سا و10 د إلى 15سا و10 د وبدلك يتأخر خروج التلاميذ بـ 15 دقيقة وأما الفوج الثاني فتبرمج حصة التربية البدنية والرياضية مثلا يوم الخميس من 16 ساو و30 دق إلى 17 سا و30 د وبدلك يؤخر خروج التلاميذ بـ 15 دقيقة .