فرعون تدعو إلى حوكمة متعددة الأطراف وشفافة لفضاء الأنترنات

خلال مشاركتها في الندوة العالمية الثالثة حول الانترنات و التي أقيمت بجمهورية الصين الشعبية منذ يوم 16 نوفمبر و إلى غاية يوم أمس دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الأربعاء بمدينة «ووزن» بجمهورية الصين الشعبية إلى تطوير الأنترنات من خلال حوكمة شفافة ومتعددة الأطراف. وقد ألقت الوزيرة كلمتها أثناء الجلسة الافتتاحية، بمناسبة مشاركتها في الندوة العالمية الثالثة حول الانترنات تحت شعار «الابتكار كمحرك لتطوير الأنترنات من أجل رفاهية الجميع» حيث أوضحت خلالها أهمية تشجيع بروز نظام انترنات يتم من خلاله إشراك كل الأطراف الفاعلة بغرض ضمان و تطوير توصيل موثوق فيه و مفيد للجميع على الصعيد العالمي. كما أضافت السيدة فرعون: «يجب أن تقوم حوكمة الانترنت على مبدأ ضمان الولوج إلى الشبكة للجميع، بحيث لا يمكن لهذا المبدأ أن يخدم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة، إلّا إذا كرّس سيادة الشّعوب و الدّول في هذا المجال، وفق المبادئ التي أقرتها الأمم المتّحدة وتناضل من أجلها كافة الدول». من جهته دعا رئيس جمهورية الصين الشعبية في خطاب تم بثه، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة الفضاء السيبراني، مؤكدا أنه لا حدود لتطوير الانترنات. كما أكد استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي من أجل رفاهية مشتركة لكل شعوب العالم وكذا العمل من أجل إقامة نظام حوكمة عالمي لفضاء الأنترنات يكون أكثر عدلا وعقلانية.

ا.ن