اتصالات الجزائر تكشف سبب انخفاض تدفق الانترنت نهاية الأسبوع





كشفت اتصالات الجزائر خلال بيانها الصحفي عن السبب الذي أدى إلى انخفاض تدفق الانترنات ليلة الثلاثاء المنصرم , حيث و في البيان الذي اعتذرت خلاله المؤسسة المعنية عن هذا الضعف في التدفق الذي يعتبر خارجا عن إرادتها , كشفت بأن السبب يعود إلى خلل تقني حيث عاين المركز الوطني للمراقبة الخاص باتصالات الجزائر انخفاضا في حركة الانترنات في حدود الساعة الثالثة صباحا ومن ثم قام بتبليغ مختلف الهياكل المعنية بذلك قصد تحديد موقع العطل. وبعد تدخل الفرق التقنية لاتصالات الجزائر،تم إصلاح المشكلة التي لحقت بأحد خوادمها بشكل كلي في حدود الساعة التاسعة صباحا، كما شهد التدفق عودة لحركته الطبيعية بشكل كلي. كما أشارت إلى الأثر الذي خلفه هذا الحادث يقدر بـ 54 جيغا أوكتيه على عرض النطاق الذي تقدر سعته 520 جيغا أوكتيه، أي بنسبة 10 % من حركة الأنترنات. نافية ما تم تداوله حول مشكلة في النفاد للمواقع الإلكترونية و نافية أن تكون المؤسسة تطبق عملية تصفية للمواقع الالكترونية مؤكدة بأن ذلك لا يتعدى كونه إشاعات لا أساس لها من الصحة .

ا.ن