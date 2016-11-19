خنشلة/ تعيين مراد طاوس منتخبا بالمجلس الولائي خلفا له

أويحي يقيل السيناتور قليل الطاهر من منصب الأمين الولائي للأرندي

18.11.2016

 

قرر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحي إنهاء مهام الأمين الولائي للحزب بولاية خنشلة السيناتور قليل الطاهر وتعيين نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد مراد طاوس خلفا له وذلك بعد موجة احتجاجات قام بها منتخبون ومناضلون طالبوا برحيل السيناتور قليل عن أمانة الحزب الولائية . وحسب مصدر رسمي لآخر ساعة فإن الأمين العام للأرندي أحمد أويحي وبعد دراسته لتقرير اللجنة التي أوفدها إلى ولاية خنشلة لبحث الأزمة الحاصلة بين المناضلين والقيادة الولائية قرر توقيف وإنهاء مهام الأمين الولائي للأرندي في خنشلة ، حيث كانت اللجنة التي أوفدها أويحي قد اقترحت على الأمين العام التدخل السريع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في ولاية خنشلة بين القيادة والقاعدة وقد أختار الأمين العام نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة في منصب أمين ولائي إلى غاية إشعار أخر والتحضير بجدية للاستحقاقات القادمة

عمران بلهوشات

 

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