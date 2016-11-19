دعوة المواطنين للاستهلاك العقلاني لهذه المادة الحيوية





استيقظ صباح أمس الجمعة المواطنون في الكثير من ولايات الوطن على غرار ولاية عنابة على استمرار ظاهرة الطوابير أمام محلات بيع الحليب أو المعروف بتسيمة « حليب الشكارة» بالرغم من تطمينات وزارة الفلاحة للمواطنين بضخ كميات معتبرة من الحليب لمواجهة الندرة المسجلة منذ مدة وحسب تصريحات التجار فانه بالرغم من أن يوم الجمعة يوم عطلة إلا أن المشاهد السابق لا يزال على حاله والندرة في الحليب لا تزال سيدة الموقف أمام كثرة الطلب على هده المادة الأساسية في غداء المواطن.مؤكدين بأنهم أمام استمرار هده الندرة فإنهم أصبحوا مجبرين على التعامل مع الزبائن بنوع من الحدة من خلال رفضهم منح أكثر من كيسين من الحليب لكل مواطن بغرض إعطاء فرص للأشخاص الآخرين المتواجدين في الطابور من الحصول على الحليب لأطفالهم وعائلاتهم حيث أن مشاهد الطوابير مافتئ يتشكل كل صباح أو مساء يوم جديد خاصة عند وصول شاحنة التوزيع أمام المحلات. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة كانت قد طمأنت المواطنين بضخ كميات معتبرة من الحليب للاستجابة لكل الطلبات مؤكدة أنه تم القضاء على أزمة نقص حليب الأكياس بالولايات الكبرى.وأوضح مدير المركزين مكلف بضبط المنتوج الفلاحي بوزارة الفلاحة أن الجزائر العاصمة تستهلك لوحدها حوالي مليون لتر يوميا من الحليب وقد تم ضخ ما يزيد عن هذه الكمية عن طريق الملبنة العمومية جيبلي والملبنات الخاصة لإعادة التوازن إلى السوق في هذه المادة مضيفا أن جميع الإجراءات اتخذت لإعادة ضبط المادة بما فيها مادة «البودرة» حيث تتوفر بكمية مقبولة.ودعا المتحدث المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني لهذه المادة لتفادي خلق أزمة جديدة.

عادل أمين