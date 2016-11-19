مقال «آخر ساعة» حول الكستناء يستنفر السلطات الولائية





أثار المقال الذي نشرته جريدة « آخر ساعة» بحر الأسبوع الماضي، الذي صدر بالبنط العريض على الصفحة الأولى و حمل عنوان» الكستناء السكيكدية تباع بإيطاليا على أساس أنها منتج تونسي، السلطات تتجاهل ثروة تدر الملايير»، حفيظة مسؤولي الولاية وحتى الرأي العام الذي استنكر تجاهل الثروة الغابية واستفادة دول أخرى منها ، في حين يعاني الاقتصاد الوطني جراء انهيار أسعار البترول، و تحدث والي سكيكدة « عبد الحكيم شاطر « عبر أمواج اذاعة سكيكدة من خلال حصة « ماذا بعد» عن المقال الذي صدر حيث تحدث على ضرورة الاهتمام بالثروة الفلاحية و الغابية التي تساعد الدولة على بناء اقتصاد لا يستند بالمطلق على البترول الذي فرض على الدولة إتباع سياسة التقشف بعد انهيار أسعاره بالأسواق العالمية.وكانت « آخر ساعة» قد كشفت للسلطات من خلال مقالها أن الكستناء أو أبو فروة المعروف باسم» القسطل» المنتشر بكثرة بالجهة الغربية للولاية تنقل بالأطنان الى تونس ومنها تباع بايطاليا على أساس أنها منتج تونسي ما ينعكس ايجابا على الخزينة التونسية ، في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر عن مصادر الثروة، وتستفيد جهات أخرى من منتوج غابي يدر الملايير على الخزينة العمومية لو تم استغلاله و تصديره لاسيما أنه مطلوب بكثرة وله قيمة غذائية كبيرة كما أنه يمكن تخزينه لفترة زمنية معتبرة دون الخوف من تلفه.ويبدو أن والي سكيكدة انتبه للقيمة الكبيرة لهذا المنتج الذي يعد ثروة طبيعية تزخر بها الولاية ليؤكد على ضرورة استغلالها بما يخدم مصالح الولاية، تصريحات الوالي جاءت خلال برنامج» ماذا بعد» الذي يدخل ضمن شبكة اذاعية خاصة برمجتها اذاعة سكيكدة من أجل تشجيع الاستثمار بالولاية، حيث برمجت حصصا تمتد طيلة السنة الحالية تتعرض للتعريف بالإمكانات التي تزخر بها الولاية ومرافقة المستثمرين من أجل مساعدتهم على تجاوز العقبات البيروقراطية من أجل المساهمة في تنويع مصادر الثروة لمجابهة أزمة الذهب الأسود.

حياة بودينار