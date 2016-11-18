هزة ارضية بقوة 5 درجات تهز ولاية بسكرة صباح اليوم

18.11.2016

 


سجلت صباح هذا الجمعة بولاية بسكرة على الساعة الثامنة و 42 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة قد حدد ب8 كلم جنوب-شرق مزيرعة.


... و أخرى إرتدادية بقوة 3,2 درجات


 

وتضيف برقية لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سجلت  هزة إرتدادية بلغت شدتها 3,2 درجات على سلم ريشتر نقلا عن ذات المركز وقد حدد مركز الهزة الارتدادية على بعد 3 كلم شمال غرب مزيرعة بنفس الولاية.

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