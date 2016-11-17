لجنة تحقيق ولائية بمركزالترفيه العلمي

حلت يوم أول أمس لجنة تفتيش ولائية بمركز الترفيه العلمي لأم البواقي بهدف الوقوف على الوضع الكارثي لهذا المرفق الشباني من خلال معاينة العتاد والتجهيزات المكتبية والإعلام الآلي التي كان قد استفاد منها المركز إبان افتتاحه قبل سنتين.وحسب مصادر آخر ساعة فإن أعضاء اللجنة رفقة مدير الشباب والرياضة تفاجؤوا بالوضع الكارثي لهذا المرفق الشباني أين قاموا بمعاينة العتاد على مرأى من مختصين في المجال والاطلاع على كل الوثائق من فواتير ووصولات الطلب ووصولات الاستلام وكذا دفتر الشروط و سجل الجرد لمطابقتهم مع نوعية العتاد الموجود والذي تبين بأنه غير مطابق فعلا للشروط القانونية على غرار أجهزة الإعلام الآلي والطاولات والمكتبات لكونه ذو نوعية رديئة قبل أن يأخذوا عينات قصد تفحصها بدقة مع الشروع في الاستماع لايفادات عديد الأطراف اللذين لهم علاقة بالقضية منذ بداية عملية تجهيز المركز إلى غاية تسليم العتاد أين ستطلع اللجنة على مهامها كاملة ومن ثم الخروج بتقرير مفصل يرفع للرجل الأول بالولاية الذي سيفصل في الملف .الذي فجرته جريدة آخر ساعة في وقت سابق عبر صفحاتها . من جهته مدير الشباب والرياضة السيد علي بن طوبال أكد في تصريح «حصري»لآخر ساعة بأنه تفاجأ فعلا لحجم الكارثة التي ألمت بهذا المرفق الشباني على غرار النوعية الرديئة للتجهيزات المكتبية والإعلام الآلي التي اقتنيت والذي اعتبرها مهزلة في جبين القطاع وغش يجب علينا محاربته بكل الطرق القانونية متسائلا كيف أن المسؤولين المتعاقبين على القطاع لم ينتبهوا للأمر لتوقيف الفساد والمفسدين الذين سنكون لهم بالمرصاد على حد قوله.

أحمد زهار