الجزائر تجدد دعوتها لاعتماد مقاربة تشرك الجميع

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جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الأربعاء بمراكش دعوة الجزائر لاعتماد مقاربة تسمح للجميع بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتطبيق اتفاق باريس حول المناخ, مبرزا الأهمية التي توليها لحماية البيئة و التي تجلت من خلال تكريس هذه المسألة في تعديلها الدستوري.و في مداخلة له, في اجتماع رفيع المستوى للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد بن صالح على أن “الجزائر التي تؤكد على الطابع العالمي والشامل لهذا الاتفاق تجدد نداءها بضرورة اعتماد مقاربة تسمح لكل الأطراف سواء وقعت على الاتفاق أم لا بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بوضعه حيز التطبيق”.و ذكر بأن الجزائر التي تعاني -على غرار الكثير من الدول الأخرى- من آثار الاحتباس الحراري كانت قد انخرطت منذ البداية في مسار مكافحة الظاهرة إلى غاية اعتماد الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي “تمثل مبادؤها الراسخة المرجع الأساسي لجميع أنشطتنا الراهنة والمستقبلية”.و تابع السيد بن صالح مبرزا “الأهمية البالغة” التي توليها الجزائر لمسألة البيئة و التي تتجلى في تكريسها إياها في التعديل الدستوري الذي تم شهر فبراير المنصرم من خلال إدراج أحكام ملزمة لحماية البيئة.وأشار في ذات الإطار إلى مساهمة الجزائر ‘’بشكل نشيط’’ في إعداد نص اتفاق باريس وفي المفاوضات التي دارت حوله عندما تقاسمت، باسم الدول النامية، رئاسة فريق العمل لأرضية دربان الذي تولى تسيير المفاوضات إلى غاية المصادقة على نص الاتفاق وإلى التوقيع على الاتفاق في نيويورك في شهر أفريل الماضي ثم المصادقة عليه طبقا لدستورها.