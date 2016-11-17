بوضياف يؤكد تسرع مدير الصحة لولاية ميلة في معالجة ملف البراسيتامول





أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف أمس الأربعاء أن الجزائر لا تستورد دواء البراسيتامول من أي دولة، وقال إن مدير الصحة لولاية ميلة تسرع في معالجة ملف البراسيتامول المصنوع من طرف الكيان الصهيوني.وأوضح بوضياف أن المدير بعث بمراسلة للصيادلة دون اطلاع كاف على الملف وفند ما تم تداوله بخصوص تواجد علب براسيتامول قاتلة بعدد من الولايات، مشيرا إلى أن الأمر مبالغ فيه. وكانت وسائل إعلام وطنية قد أكدت أن مراسلة وجهها مدير الصحة بولاية ميلة بتاريخ 8 نوفمبر الماضي إلى رئيس الفرع النظامي للصيادلة في ناحية قسنطينة عن تلقي معلومات من والي ميلة يحذر فيها من تداول دواء مسكن يحمل علامة باراسيتامول. وحسب نفس الإرسالية فإن المعلومات المتوفرة بشأن الدواء القاتل، هو احتواء الكبسولة على سلك معدني وهو ما يسبب في حالة تناول الكبسولة إلى الوفاة.ويضيف نفس المصدر أن الدواء الذي تم إدخاله إلى الجزائر بطرق غير قانونية من خلال التهريب، يتم ترويجه وتداوله في صيدليات المدن الكبرى بولايات وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة.

عادل أمين