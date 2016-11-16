«تأجيل عرض قانون الصحة الجديد إلى غاية شهر ديسمبر»





صرح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس بقسنطينة خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول مكافحة مرض السكري، بجامعة الأمير عبد القادر بحي المنظر الجميل أنه تم تأجيل عرض قانون الصحة الجديد على اللجنة البرلمانية إلى شهر ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررا اليوم، و جاء هذا التأجيل حسب تصريح الوزير بسبب الضغط الحاصل على برنامج أعمال اللجنة مؤكدا أن هذا التأجيل سيتيح الفرصة للوزارة، للقيام بمزيد من المشاورات مع الفاعلين للقطاع، لإثراء القانون الذي أصبح جاهزا، مضيفا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للعمل بالخريطة الصحية الجديدة، متى تتم المصادقة على قانون الصحة الجديد من طرف البرلمان. وعن الجهود المبذولة من قبل الوزارة أكد عبد المالك بوضياف أن وزارة الصحة وضعت مخططا وطنيا استراتيجيا متعدد القطاعات للمكافحة الشاملة لعوامل الخطر المشتركة بين الأمراض غير المتنقلة، ووضع لجنة وطنية مكونة من ممثلين عن 14 وزارة وست جمعيات وطنية خبراء جزائريين، للوقاية من الإصابة بداء السكري ومكافحته، والذي يعتبر من أولى أولويات الوزارة، التي قام خبراؤها بوضع دليل للممارسات الجيدة في مجال مكافحة السكري. وعلى هامش تدشينه للقرية الصحية لمكافحة هذا الداء بقسنطينة، وعن اللقاح و الشكوك التي حامت حوله أكد وزير الصحة في تصريحه أن سبب الوفاة قضاء وقدر و لا صلة لها باللقاح مطمئنا المواطنين بأن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية صحتهم .





ع.العبودي