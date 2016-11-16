سيارات رونو الجزائرية لزبائن القرض الإستهلاكي فقط





رفض الوكلاء المعتمدون لبيع السيارات جزائرية الصنع رسميا استقبال طلبات الدفع «كاش» لشراء سيارات مصنع رونو الجزائر فيما جندت جميع المصالح لاستقبال ملفات القرض الإستهلاكي فقط وتوجيه الزبائن العاديين لانتظار الكوطة الخاصة بسنة 2017

بوسعادة فتيحة





وتشهد معظم وكالات بيع السيارات جزائرية الصنع إقبالا كبيرا من قبل المواطنين يوميا بعد الإعلان عن توفير عدة أنواع من السيارات التي تم تركيبها بمصنع رونو الجزائر بوهران بسبب الندرة التي يشهدها سوق السيارات بالجزائر جراء وقف عملية الاستيراد وتحديد كوطة خاصة فقط لكل سنة سيستفيد منها الوكلاء المعتمدون لدى الماركات العالمية والذين جمدوا النشاط منذ بداية 2018 بعد صدور القانون الجديد لاستيراد السيارات الجديدة بالجزائر إلا أن أغلب المواطنين تفاجؤوا برد فعل الوكلاء المعتدين لعلامة رونو الجزائرية الذين رفضوا استقبال الطلبات العادية نهائيا في انتظار الإعلان الرسمي عن الكوطة الخاصة سنة 2017 فيما وجهت السيارات التي تم تركيبها محليا لتغطية طلبات أصحاب ملفات القروض الإستهلاكية الذين باشروا إجراءات دفع الوثائق الخاصة منذ عدة أشهر ويتعلق الأمر باللذين توفرت بهم شروط الاستفادة من القرض خاصة بالنسبة للراتب الذي لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري علما أن عملية إيداع الملفات تتم على مستوى الوكلاء المعتمدين بالولايات قبل تحويل الملف إلى البنك الذي يتم التعامل معه لاستدعاء الزبون في مدة لا تتجاوز الشهر حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة من أحد الوكلاء المعتمدين لتسويق علامة رونو الجزائرية والذي سيتحصل خلالها الزبون على السيارة التي تم اختيارها ويتعلق الأمر بسيارات سيمبول الجزائرية التي تعتبر أغلى سعرا مقارنة بسيارة داسيا لوغان وداسيا سانديرو (ستاب واي) التي صنعت خلال الأشهر الأخيرة بمصنع واد تليلات بوهران وتجدر الإشارة حسب ما أكده الوكلاء المعتمدون لشركة رونو الجزائرية فإن التعليمات من الشركة الأم وكذا المسؤولين المباشرين بالعاصمة جراء التعليمة الخاصة من الحكومة التي تؤكد على تسويق السيارات الجزائرية لزبائن القرض الاستهلاكي فقط مبدئيا..