عدادات جماعية لتحصيل أموال استهلاك الكهرباء بالأحياء الفوضوية





بوسعادة فتيحة

وضعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) عدادات كهربائية جماعية على مستوى المجمعات الفوضوية المحصية من قبل مصالح البلديات ألزمت من خلالها أصحاب تلك السكنات وحتى الأكواخ القصديرية الذين يتزودون بالكهرباء منذ عدة سنوات دون دفع المستحقات بدفع مبالغ جزافية قدرت مبدئيا بـ 2000 دج شهريا وذلك في إطار سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة الجزائرية من خلال قانون المالية لسنة 2016 باشرت على إثره مؤسسة سونلغاز في وضع مخطط لجمع أموال الفواتير العالقة لدى مختلف الهيئات العمومية والخاصة راح ضحيتها بالدرجة الأولى البلديات التي قطعت عن الأغلبية منها عملية التزود بالكهرباء بسبب الفواتير المتراكمة منذ عدة سنوات في حين لجأت مؤسسة سونلغاز إلى قطع الكهرباء عن أكبر المجمعات الصناعية بما فيها مركب الحديد والصلب ليأتي مؤخرا دور أصحاب السكنات الفوضوية والأكواخ الذين يتزودون بالكهرباء دون دفع مبالغ مقابل ذلك علما أنه يمنع تزويد أي سكن فوضوي جديد أو كوخ أنجز بعد صدور القرار الخاص بالعدادات الجماعية إلا بعد إخطار مصالح البلدية التي تقوم بوضع صاحب السكن ضمن قائمة الإحصاء العام المتواجدة على مستوى مصالح سونلغاز لإلزامه بدفع مبلغ 2000 دج قبل أن يتم ربط كوخه بالكهرباء وتجدر الإشارة إلى أن مصالح البلديات أو رؤساء البلديات سيكنون ملزمين باقتطاع المبالغ المستحقة لدي مصالح سونلغاز ووضعا ضمن الميزانية العامة للبلدية ابتداء من سنة 2017 وذلك بسبب تراكم الديون وعدم تمكن أغلب البلديات من دفع الفواتير بسبب انعدام المداخيل هذا وتلتزم مؤسسة سونلغاز تسليم وصل مقابل كل مبلغ يدفعه أصحاب السكنات الفوضوية عوضا عن الفواتير كون أصحاب السكنات الفوضوية والأكواخ يعدون سكانا مؤقتين ولا يملكون وثائق رسمية لكراء أو عقود ملكية تلك السكنات كضمان أو بيان خاص عن دفع المستحقات المترتبة عن كل منزل عبر جميع الأحياء الفوضوية بولايات الوطن. وقد شرعت مصالح سونلغاز في تنفيذ الإجراء منذ عدة أسابيع وكل شخص يمتنع عن دفع المستحقات يقطع عنه الكهرباء بصورة آلية.