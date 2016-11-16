التكتل النقابي يتحدى الحكومة ويتمسك بإضراب الـ 6 أيام





عادل أمين

شرع ممثلو النقابات المستقلة بالولايات في تنظيم المجالس الولائية والجمعيات العامة لتعبئة منخرطيها عشية الإضراب المتجدد لـ 06 أيام والاعتصامات والمسيرات التي قرر التكتل النقابي تنظيمها الأسبوع القادم حيث يتوقع أن يتم شل العديد من القطاعات على غرار التربية والصحة والبلديات والتكوين المهني في ظل التحاق نقابات أخرى بالتكتل النقابي على غرار موظفي المصالح الاقتصادية. وجاءت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة اجتماعه بالولاة يوم السبت الفارط لتدفع نحو مزيدا من حالة التشنج في العلاقة بين الحكومة والنقابات. وكان «سلال» قد صرح بأن إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه التصريح الذي اعتبرته النقابات المستقلة قطعا لأي محاولات للتفاوض بينها وبين الحكومة. يذكر أن التكتل النقابي قد قرر الدخول في إضراب إضافة إلى شن اعتصامات ولائية يوم 21 نوفمبر أمام مقرات الولايات تتبعها اعتصامات جهوية يوم 23 نوفمبر 2016 بكل من الأغواط، سطيف وهران وبومرداس أمام مقرات الولايات واعتصام وطني يوم 27 نوفمبر 2016 أمام مقر البرلمان حيث دعا التكتل الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد والتفاوض لأنه الطريق الوحيد -حسب التكتل - لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين ودعا كل العمال والنقابات في كل القطاعات للانخراط في التكتل النقابي كما طالب بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف.