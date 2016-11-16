وزارة الداخلية تعتمد تقنية البث المرئي للاجتماع بالولاة

كشف مصدر عليم لـ «آخر ساعة» بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة من أجل تسهيل عمليات تواصلها مع المسؤولين المحليين في مختلف الولايات.حيث قررت وزارة الداخلية الاعتماد على تقنية البث المرئي عن بعد من أجل عقد اجتماعات دورية مع الولاة ورؤساء الدوائر كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وذلك من أجل ربح الوقت وتفادي الاجتماع مع الولاة على مستوى الجزائر العاصمة، حيث تضمن هذه التقنية فعالية أكبر، وحسب مصدر آخر ساعة فقد تم ربط وزارة الداخلية بجميع مقرات الولايات بواسطة التقنية المذكورة، لتسير بذلك وزارة نور الدين بدوي على خطى وزارتي الدفاع الوطني والعدل اللتين كانتا سباقتين في استخدام هذه التقنية، وتسعى الوزارة المذكورة من خلال هذا الإجراء إلى السهر عن كثب على تطبيق برامج الحكومة وخصوصا تلك التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير الذي جمع بين الحكومة والولاة والذي انبثقت عنه عدة توصيات على رأسها تشجيع الاستثمار، وهو الأمر الذي ستسهر عليه وزارة الداخلية من خلال عقد اجتماعات دورية مع الولاة ورؤساء الدوائر للوقوف على مدى تقدم مختلف البرامج.

وحيد هاني