انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأكبر في أفريقيا بالجزائر العاصمة

تعقد مجموعة أكسفورد للأعمال المؤتمر الاقتصادي الأكبر في أفريقيا وذلك من3 إلى 5 من شهر ديسمبر المقبل بمركز المؤتمرات الدولي بالجزائر العاصمة حيث سيجمع كوكبة من أهم الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، بهدف التعاون على صياغة الديناميكيات الاقتصادية الجديدة للقارة الإفريقية. وفي هذا السياق أردف نائب رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائري «إبراهيم بن عبد السلام» بأن هذا المؤتمر الأفريقي يعد فرصة للعمل على وضع رؤية مشتركة والمضي قدما نحو تحقيق طموحات الجزائر بالاستناد إلى أسس واضحة ومتوازنة، مؤكدا بأن الجزائر تعتزم لعب دور محوري ومحفز لتحويل المنطقة الاقتصادية الأفريقية إلى واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم. وأضاف بأن مستقبل أفريقيا يعتمد على تطورّها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي تشكل المشاريع التكنولوجية في مختلف دول القارة جزءا فائق الأهمية على هذا الصعيد، مشيرا بأن الجزائر تضلع بدور رئيسي في المسيرة نحو هذا المستقبل الأفريقي المنشود من خلال مساعيها لتنويع اقتصادها .

سارة.ش