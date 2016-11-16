الإفراج عن قائمة 3 ألاف مستفيد من السكن الاجتماعي شهر ديسمبر بقسنطينة





أكد مصدر مسؤول من مقر الدائرة لولاية قسنطينة، بأن الإفراج عن قائمة 2920 مستفيدا من السكن الاجتماعي، سيكون مع نهاية السنة الجارية، وذكر نفس المصدر، بأن الإعلان عن القائمة سيكون في منتصف شهر ديسمبر كأقصى تقدير، مشيرا إلى أن اللجان والفرق المكلفة بالتحقيقات، لا تزال مستمرة في دراسة الملفات من أجل ضبط القائمة النهائية لأسماء المستفيدين. وبعد التحري عن وضعهم داخل السكنات التي يقطنونها و ما إذا كانوا يستحقون الحصول على سكنات اجتماعية، وكان رئيس الدائرة قد صرح في وقت سابق، بأن العملية لا تستند على التصنيف في الخانات الحمراء أو البرتقالية أو الخضراء، بحيث تضم القائمة من ثبتت أحقيتهم خلال التحقيقات الميدانية, و هي عملية قال أنها شملت طالبي السكن الاجتماعي بين سنتي 1990و 2004، مضيفا أنها لا تزال مستمرة من طرف الفرق التي تعمل عبر أحياء المندوبيات البلدية العشر، و سينتهي عملها بضبط قائمة بـ 2920مستفيدا، و من ثم الإعلان عنها و فتح باب إيداع الطعون، و عن تاريخ توزيع السكنات قال المسؤول أن تحديده من صلاحيات ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي»، لكنه أكد أنه سيكون قبل نهاية السنة، يذكر أن مصالح دائرة قسنطينة كانت قد أفرجت شهر جوان الماضي، عن أسماء 1550 مستفيدا من السكن الاجتماعي، عقب حوالي سنة من الكشف عن أسماء 1450آخرين و إجراء القرعة الخاصة بهم، كما يُنتظر الإفراج عن قائمة أخرى تضم 2000 اسم، بعد الإعلان عن قائمة 2920 مستفيدا شهر ديسمبر، على أن تُنشر خلال سنة 2017، قائمة بـ 3500مستفيد ثم أخرى بـ 4 آلاف، ليصل العدد الإجمالي للعائلات المعنية إلى 12 ألف و 400، حصلت على مقررات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي.

ع العبودي