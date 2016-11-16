إنشاء شركة مختلطة بين ميناء جن جن ومجمع « لوجيستران»





أشرف وزير النقل بوجمعة طلعي على توقيع اتفاقية لإنشاء شركة مختلطة بين المؤسسة المينائية جن جن بولاية جيجل ومجمع «لوجيستران» المتخصص في الخدمات البحرية وذلك من أجل عصرنة المعاملات داخل ميناء جنجن العالمي والارتقاء بها إلى مستوى ما يحدث بكبريات الموانئ العالمية تأهبا للتطورات التي سيعرفها نشاط هذه المؤسسة المينائية مستقبلا مع دخول مصنع بلارة للحديد والصلب مرحلة الإنتاج بعد أشهر قليلة.

م. مسعود





وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إنشاء شركة مختلطة بين المؤسسة المينائية لجنجن وكذا مجمع « لوجيستران» المختص في تسهيل وتنظيم حركة الملاحة البحرية وهي الشركة التي ستعمل على التكفل بعصرنة بعض الفروع الهامة بميناء جنجن وإعطاء ليونة أكبر في عمل بعض المصالح على غرار المصالح الجمركية من خلال التقليص من فترة جمركة السلع وتسهيل عمليات العبور في وقت قياسي، ناهيك عن تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات إلى عرض الميناء وفق آليات وأساليب حديثة تتماشى مع جملة التطورات التي سيعرفها هذا الميناء خلال الأشهر المقبلة مع الشروع في ربطه بمصنع بلارة للحديد والصلب وشروع هذا الأخير في الإنتاج.وسيمكن عقد الشراكة هذا من خلق ما يقارب الـ 300 فرصة شغل دائمة ناهيك عن أكثر من 1000 منصب شغل غير مباشر وهو ما يعتبر بمثابة مكسب ليس لميناء جن جن فحسب والمتعاملين معه بل للقاعدة العمالية بعاصمة الكورنيش مادام أن المشروع سيساهم في تعزيز هذه الأخيرة من خلال خلق مناصب عمل إضافية لامتصاص الأعداد الهائلة من البطالين الذين تعج بهم مدن وبلديات الولاية.