رفض دعوى مديرية الخدمات الجامعية في حق فرع «السانابات»

م. مسعود

نطقت المحكمة الإدارية بجيجل في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين بحكمها فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة من قبل مديرية الخدمات الجامعية بجيجل في حق فرع الإتحاد الوطني لعمال التعليم العالي « السانابات» وذلك من خلال رفضها لدعوى مديرية الخدمات الجامعية بدعوى عدم التأسيس.وقد تكدس في قاعة المحكمة العديد من أعضاء الفرع النقابي « للسانابات» بجامعة جيجل وبعض المتعاطفين معهم في انتظار منطوق الحكم الذي كان من المفروض أن يصدر يوم السابع نوفمبر الحالي قبل أن يتأخر الإعلان عنه إلى غاية أول أمس الاثنين لأسباب إدارية، وجاء منطوق الحكم على حسب ما تشتهيه نفوس أعضاء النقابة المستقلة لعمال التعليم العالي بجامعة جيجل بعدما رفضت المحكمة الإدارية رفض الدعوى القضائية المرفوعة من قبل مديرية الخدمات الجامعية بدعوى عدم التأسيس علما وأن المديرية كانت قد اتهمت في دعواها المرفوعة ضد النقابيين المغضوب عليهم هؤلاء بالنشاط في إطار غير قانوني وعدم أحقيتهم بذلك بدعوى عدم توفرهم على الاعتماد القانوني.وفي سياق متصل أجلت ذات المحكمة النظر في دعوى قضائية أخرى رفعتها مديرية الخدمات الجامعية ضد بعض الموظفين الذين يشغلون بعض السكنات الوظيفية منذ عدة سنوات والذين تطالب المديرية المذكورة بطردهم من هذه السكنات بدعوى عدم أحقيتهم بشغلها ، وقد تأجل النظر في هذه القضية إلى موعد لاحق بعدما أثارت بدورها الكثير من التشنج وسط عمال قطاع الخدمات الجامعية بجيجل وكانت سببا في سكب المزيد من الزيت على النار المشتعلة بين طرفي النزاع والتي تنذر بفصول أخرى مستقبلا.