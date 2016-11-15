أصحاب مؤسسات إنتاج أغذية الحيوانات يحتجون

نظم أمس عشرات المواطنين أصحاب المؤسسات المصغرة التي تعنى بإنتاج أغذية الحيوانات وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة مطاحن الأوراس بطريق قسنطينة بباتنة، مطالبين من خلال ذلك بتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها كل من وزير الصناعة وكذا وزير الفلاحة لإنصافهم، ورفع ما وصفوه بالغبن عن نشاطهم وما يواجهونه من عراقيل بيروقراطية وخروقات قانونية يفرضها ويقوم بها القائمون على المؤسسة، من خلال تحرير قوائم تجار وفلاحين وهميين أنجزت بأسمائهم ملفات مزورة تستعملها بعض الأطراف للحصول على أعلاف الحيوانات، في وقت ينتظر فيه الأصليون على حد قولهم لساعات طوال أمام مقر الشركة دون جدوى، ما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى شراء هذه المواد من السوق السوداء بأسعار تضاهي سعرها الأصلي والمعمول به، وهي النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بالمحتجين إلى المطالبة بحقوقهم بهذه الطريقة، معتبرين أن مثل هذا التصرف وحرمانهم من المادة الأولية من شأنه خلق مشاكل أخرى على غرار شبح البطالة الذي يطارد عشرات الشباب فضلا عن تشجيع تربية الثروة الحيوانية بالولاية توفيرا للحوم الحمراء من جهة وكذا مادة الحليب التي تعد مادة أساسية في حياة المواطن، وكذا العزوف الذي قد يشهده نشاط تربية الأغنام والأبقار إذا لم يتم ضبط الأمور وتسهيل عمل المنتجين الخواص، هذا في انتظار إيجاد حل لمطلب المحتجين الذين هددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية إذا لم يتم تسوية أمورهم هذه.

شوشان.ح