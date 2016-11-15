“نواب المعارضة يصرون على عدم دراسة مشروع قانون التقاعد”





أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه بعد مراسلة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان”العربي ولد خليفة” حول الخروقات التي طالت مشروع قانون التقاعد الذي لم يحظ حسبهم بأي دراسة من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين وفق ما تقتضيه الإجراءات التنظيمية الناظمة لأشغال اللجان الدائمة

سارة. ش





قام ولد خليفة بإعطاء توجيهات لرئيس اللجنة”علي ملاخسو” تفيد بتصحيح الخلل الإجرائي والتنظيم بالإضافة إلى تذكيره بحق النواب في الاقتراح وتعديل المشروع.وفي هذا السياق أوضحت النائبة عن حزب العمال “نادية شويتم” في اتصال هاتفي لآخر ساعة، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبر أيضا عن تعجبه من طريقة عمل اللجنة وعدم استماعها لآراء نواب المعارضة بعد مراسلتها له، حيث ألح على تصحيح الخطأ الإجرائي والعمل باقتراحات النواب، مؤكدة بأنه تم خرق الإجراء القانوني وتم فرض تقرير تمهيدي منسوب للجنة زورا بدون عقد أي جلسة دراسة للأحكام وبدون الاستماع للنقابات المحتجة والخبراء وبدون مناقشة الاقتراحات وتحفظات النقابيين المدعوين.وفي بيان موقع من طرف عدد من أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان على غرار النائب عن تكتل الجزائر الخضراء”يوسف خبابة”، النائبة عن حزب العمال “نادية بودران” و«نادية شويتم” والنائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية”محمد مدياني” أوضح النواب بأنه لم يتم تنظيم إلا ثلاث جلسات للاستماع حيث تم الاستماع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الـ16 من الشهر الفارط، إلى جانب الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين صباحا والمدير العام للضمان الاجتماعي والمدير العام لصندوق التقاعد مساء في الـ 17 من نفس الشهر وكذا الاستماع بعدها بيوم لممثل النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، ليتم بعدها تجميد الأشغال لمدة ثلاثة أسابيع.وأردفوا في سياق ذي صلة أنه وبعد احتجاجهم ومراسلة رئيس المجلس الشعبي “العربي ولد خليفة” نزل هذا الأخير لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المنصرم وأعطى توجيهات واقتراحات لتصحيح الخلل الإجرائي والتنظيمي أين أبدى استغرابه من طريقة عمل اللجنة وعدم سماعها للرأي والرأي الآخر وتجميد النشاط لثلاثة أسابيع، لم يحترم نواب المعارضة توجيهات ولد خليفة وضربوا بها عرض الحائط ، حيث ابقوا على قرار عدم دراسة النص مادة مادة مثلما يفرضه القانون وعدم الاستماع للتنسيقية النقابية التي نظمت الاحتجاج الوطني ضد مشروع قانون التقاعد، موضحين بأنه في حال تم عرض المشروع ذاته على المناقشة العامة فإن نواب مختلف الكتل سيجتمعون لتحديد شكل الاحتجاج الذي سيقومون به تنديدا بذلك.من جهة أخرى قال رئيس لجنة الشؤون الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني”علي ملاخسو” في تصريح صحفي، أن دراسة مشروع قانون التقاعد تمت بطريقة شفافة وتم الاستماع لمختلف الأطراف المعنية التي تم استدعاؤها.