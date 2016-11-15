رفع التجميد عن عملية بيع السكنات غير المكتملة بالجزائر

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بوسعادة فتيحة

شرع الموثقون في إتمام إجراءات بيع السكنات غير المكتملة والتي كانت مجمدة منذ حوالي سنتين متتاليتين بسبب شرط الحصول على شهادة المطابقة من المصالح التقنية بعد تسوية الوضعية في إطار قانون 08/15. ويأتي القرار على خلفية تمديد آجال قانون تسوية وضعية السكنات التي تم إنجازها قبل 2008 أو ما يعرف بقانون 08/15 الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق لتقنين عملية بيع السكنات وكذا إتمام تسوية الوضعية بالنسبة للبنايات التي تم إنجازها قبل 2008 وجهت على إثرها تعليمات لمختلف الموثقين لوقف وتجميد جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة لجميع السكنات التي لا يحوز أصحابها على شهادة المطابقة التي تعوض الدفتر العقاري الذي يتم استخراجه من المحافظات العقارية بعد عملية إشهار عقود الملكية سواء بالنسبة للسكنات أو القطع الأرضية والذي لا تتم عمليات البيع بدون تقديم نسخة عنه ضمن الوثائق التي تقدم للموثق ويتم تعويضه بشهادة المطابقة التي تتعلق بمدى تقيد أصحاب السكنات غير مكتملة البناء الذي يعده مكتب الدراسات المكلف من قبل صاحب السكن وتعمل على إثبات ذلك لجنة مكلفة من مصالح البلدية والمصالح التقنية قبل أن يتحصل صاحب الملف على شهادة المطابقة وهو ما عطل عملية البيع والشراء لتبقى السكنات مجمدة إلى إشعار آخر قبل الإعلان عن إجراء تمديد آجال تسوية وضعية البنايات 08/15 في إطار قانون المالية لسنة 2017 حيث كلف الوزير الأول عبد المالك سلال ثلاث وزراء بالإشراف على العملية على رأسهم وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزير السكن ووزير العدل الذي وجه تعليمة خاصة للموثقين عبر ولايات الوطن لمباشرة عمليات بيع العقارات التي كانت مجمدة بسبب شهادات المطابقة.