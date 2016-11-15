اختفاء قاصرتين عن منزليهما العائلي من مدينة الطارف

علمت “آخر ساعة” من مصادر مطلعة عن اختفاء قاصرتين تبلغان من العمر 14 و15 سنة على التوالي من منزليهما العائلي بمدينة الطارف منذ صبيحة يوم الأحد الماضي، وبعد عملية البحث التي قام بها أولياء الضحيتين بين أقاربهم وأصدقائهم لاسيما وأن القاصرتان تزاولان الدراسة في مرحلة التعليم المتوسط خيم خوف كبير من طرف أولياء الفتاتين أين طرحت فرضية الاختطاف وهو الكابوس الذي بات يهدد العائلات الجزائرية في مختلف المناطق وولايات الوطن في الفترة الأخيرة. أولياء الضحيتين تقدموا أمام مصالح أمن ولاية الطارف أين تقدموا بشكوى مفادها اختفاء الفتاتين القاصرتين، ومن فورها تحركت المصالح الأمنية في كل الاتجاهات وبعد عملية تحقيق اتضح أن القاصرتان هربا من منزليهما لأسباب اجتماعية حيث تم التوصل إلى أن هاتين الأخيرتين لديهما حساب على صفحات الفيسبوك ومن خلاله تم التعرف على أصدقائهما في صفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تتبع للهاتف تم التعرف على صديقات الفتاتين من مثل سنهما بمدينة عنابة وبالتنسيق مع مصالح امن ولاية عنابة تمكنت الشرطة من العثور على الفتاتين في منزل صديقتهما بعنابة وتم إعادتهما لعائلاتهما نهار أمس الاثنين بالطارف بعد 24 ساعة من اختفائهما فقط.

ن. معطى الله