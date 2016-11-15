إصابة 35 عاملا بجروح متفاوتة الخطورة بالطارف





أصيب صباح أمس الاثنين 35 عاملا بجروح متفاوتة الخطورة بعد انهيار هيكل حديدي استعمل لعملية ترميم نفق تسريب المياه بسد الشافية بولاية الطارف.

ن. معطى الله

مصالح الحماية المدنية التي تنقلت بقوة إلى عين المكان أين تدخلت خمس وحدات للحماية المدنية من خلال أربع شاحنات و11 سيارة إسعاف استعملت لنقل الجرحى منهم 28 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفى بوحجار وهو المستشفى الأقرب لمكان الحادث في حين ثم نقل بقية الجرحى وهم سبعة أشخاص تعرضوا لإصابات خفيفة إلى مؤسسة الصحة الجوارية ببوثلجة.وحسب المعلومات التي استقتها أخر ساعة فإن الأشخاص المصابين تابعين للوكالة الوطنية لتحويل مياه السدود صاحبة مشروع ترميم النفق لتصريف المياه الزائدة لسد الشافية لتجنب وقوع كوارث في حالة ارتفاع منسوب مياه السد لاسيما وأن المنطقة معروفة بارتفاع نسبة تساقط الأمطار ودائمة الفيضانات التي تتسبب فيها عادة ارتفاع منسوب مياه السدود بالطارف مما يدفع بالجهات المعنية إلى تصريف المياه الزائدة التي تجتاح كل مرة آلاف الهكتارات الزراعية، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يبلغ قطر النفق الخاضع لعملية الترميم بسد الشافية إلى 12 مترا في حين يقدر طوله بـ 30 مترا، وقد لجأ عمال هذه الوكالة في عملية ترميم هذا النفق باستعمال هياكل حديدية التي قد تكون لم تنصب بإحكام وهو الأمر الذي أدى إلى انهيارها وسقوط ضحايا بعد هذا الحادث المأساوي.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث المهني الذي أصيب على إثره 35 شخصا الأول من نوعه بولاية الطارف التي لم تعرف مثل هذه الحوادث المهنية من قبل.