أسعار الدجاج “ نار” وجمعية المربين تتوقع الأسوأ





تعرف أسعار الدجاج بولاية جيجل منذ أيام التهابا غير مسبوق من خلال تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء بأغلب أسواق ومحلات الولاية حاجز ال(420) دينار وذلك في سابقة لم تعرفهاعاصمة الكورنيش حتى في عز الأزمة التي عاشها سوق الدواجن بهذه الأخيرة .وقد شهدت أسعار الدجاج خلال الأيام الخمسة الأخيرة التهابا كبيرا بعدما شرعت في الإرتفاع بشكل تدريجي محطمة كل الأرقام لتصل الى مافوق (400) دينار للكيلوغرام قبل أن تلمس حاجز (420) دينارخلال ال(48) ساعة الماضية مقتربة بذلك من سعر اللحوم الحمراء وهي سابقة لم تعرفها سوق الدواجن بالولاية من قبل .وكما حدث في المرات الماضية فقد تبادلت عدةأطراف بجيجل التهم فيما يتعلق بهذا الإرتفاع الصاروخي حيث أرجعت جمعية المربين السبب الى تضاؤل المعروض من الدجاج خلال الأيام الأخيرة لاسيما بعد هلاك أكثر من (10) آلاف كتكوت في سلسلة حرائق مست عددمن المداجن باقليم الولاية خلال الأيام الماضية وهي النغمة ذاتها التي غردت على ايقاعها مديرية الفلاحة التي أرجعت سبب هذا الإرتفاع الفاحش الى وضعية السوق وتباين العرض والطلب مطمئنة بعودة الأمور الى مجاريها قريبا وهو الأمر الذي تدحضه المعطيات الميدانية التي تؤكد بأن الأسعار ماضية في الإرتفاع وأنه لابوادر لإستقرارها أو بالأحرى تراجعها على الأقل في الغد المنظور ليبقى المواطن الجيجلي الضحية في كل مرة بعدما حوصر على كل الجبهات وأضحى مجبرا على حذف هذه اللحوم البيضاء من قائمة مقتنياته كما حذف في السابق نظيرتها الحمراء وحتى الأسماك التي ناطحت السحاب وأضحت حكرا على الأغنياء دون الفقراء

م. مسعود