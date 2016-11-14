أمن باتنة يحقق في استصدار شهادات حياة لأشخاص أموات

فتحت مؤخرا مصالح الأمن المختصة بولاية باتنة تحقيقات مفصلة، في قضية تتعلق حول شكوك في استخراج شهادات حياة لأشخاص مضى على وفاتهم زمن متفاوت وذلك على مستوى دائرة مروانة، لاسيما ما تعلق بالأشخاص المتوفين الذين كانوا يتقاضون معاشات، وبقاء سريانها لصالح الأحياء من أقربائهم مستعملين في ذلك شهادات الحياة المزورة، حيث تم اكتشاف الأمر الذي بوشرت على إثره التحقيقات بإحدى الوكالات البنكية لدى محاولة شخص سحب معاشات شخص متوفي، وعليه فقد تم استدعاء عدد من الموظفين والمنتخبين المحليين من بلدية مروانة لاسيما منهم من تحوي شهادات الحياة المستخرجة توقيعاتهم وأختامهم، هذا في انتظار استكمال التحقيقات المباشرة والتي من شأنها الكشف عن عديد الحالات المشابهة، ومن المنتظر أيضا أن تمتد هذه التحقيقات لتشمل مختلف بلديات الولاية التي قد يتورط فيها مسؤولون وكذا أشخاص تعمدوا التزوير لكسب وسحب معاشات أشخاص فارقوا الحياة منذ أعوام.

شوشان.ح