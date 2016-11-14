غلق الطريقين ومقر البلدية من أجل وحدة الحماية المدنية بالمسيلة

أقدم سكان بلدية اسليم ولاية المسيلة بغلق مقر البلدية وكدا غلق الطريقين رقم 46 و 70 احتجاجا على انعدام وحدة الحماية المدنية وهذا لكثرة حوادث المرور بذات الطريقين فيما تنقل لهم رئيس البلدية ورئيس الدائرة ورئيس فرقة الدرك الوطني من أجل رفع انشغالاتهم إلى المسؤول الأول في الولاية وحسب ما صرح لآخر ساعة أحد المواطنين بأن تأخر الحماية المدنية التي يكون مقرها ببلدية بوسعادة بعيدة عن مقر البلدية اسليم بأكثر من 50 كلم حيث طالبوا بإنجاز وحدة علي مستوي البلدية فيما استمر غلق الطريقين من الساعة 9 صباحا واستمر إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

صالح شخشوخ