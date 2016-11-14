تعيين مدير جديد لملبنة إيدوغ نهاية الشهر





حورية فارح

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن نقابة ملبنة الإيدوغ قد تنقلت إلى مجمع جبلي من أجل مناقشة أوضاع المؤسسة وإيجاد حلول للوضعية وخاصة بعدما أصر العمال على عدم عودة المدير الذي تم إحالته إلى عطلة إجبارية لمدة شهر وتم تعيين رئيس قسم الإنتاج كمدير بالنيابة لتسيير المؤسسة حيث لم تلق وعود من طرف الإدارة بأن هذا المدير الذي أحيل على إجازة إجبارية لن يعود إلى منصب عملهوسيتم تعيين مدير جديد وذلك بعد 23 نوفمبر الحالي وهذا الخبر قد أفرح العمال وللإشارة فإن عمال ملبنة الإيدوغ المقدر عددهم بـ 280 عامل قد دخلوا في إضراب توقفوا عن العمل لمدة أسبوع كامل بداية أواخر شهر أكتوبر إلى غاية السادس من شهر نوفمبر الجاري مطالبين بضرورة رحيل المدير حيث حسبهم قام بتجاوزات عديدة بالمؤسسة كالتوقيفات التي طالت العمال إلى جانب سوء المعاملة وكما أن المدير لا يخدم المصلحة العامة بل يخدم مصلحته الخاصة والشخصية وكذا إعاقة العمل بداخل المؤسسة ليتم إيفاد لجنة تحقيق من طرف مجمع جبلي للوقوف على الوضعية داخل مؤسسة ملبنة الإيدوغ وتم اتخاذ قرار بإحالة المدير على عطلة إجبارية لشهر.