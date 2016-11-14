بعد تنقل نقابة المؤسسة إلى مجمع جبلي بالجزائر العاصمة

تعيين مدير جديد لملبنة إيدوغ نهاية الشهر

13.11.2016

 


حورية فارح

 

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن نقابة ملبنة الإيدوغ قد تنقلت إلى مجمع جبلي من أجل مناقشة أوضاع المؤسسة وإيجاد حلول للوضعية وخاصة بعدما أصر العمال على عدم عودة المدير الذي تم إحالته إلى عطلة إجبارية لمدة شهر وتم تعيين رئيس قسم الإنتاج كمدير بالنيابة لتسيير المؤسسة حيث لم تلق وعود من طرف الإدارة بأن هذا المدير الذي أحيل على إجازة إجبارية لن يعود إلى منصب عملهوسيتم تعيين مدير جديد وذلك بعد 23 نوفمبر الحالي وهذا الخبر قد أفرح العمال وللإشارة فإن عمال ملبنة الإيدوغ المقدر عددهم بـ 280 عامل قد دخلوا في إضراب توقفوا عن العمل لمدة أسبوع كامل بداية أواخر شهر أكتوبر إلى غاية السادس من شهر نوفمبر الجاري مطالبين بضرورة رحيل المدير حيث حسبهم قام بتجاوزات عديدة بالمؤسسة كالتوقيفات التي طالت العمال إلى جانب سوء المعاملة وكما أن المدير لا يخدم المصلحة العامة بل يخدم مصلحته الخاصة والشخصية وكذا إعاقة العمل بداخل المؤسسة ليتم إيفاد لجنة تحقيق من طرف مجمع جبلي للوقوف على الوضعية داخل مؤسسة ملبنة الإيدوغ وتم اتخاذ قرار بإحالة المدير على عطلة إجبارية لشهر.

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