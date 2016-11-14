وفاة 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين

لقي 06 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في07 حوادث مرور وقعت خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 13 نوفمبر الجاري عبر العديد من مناطق الوطن، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية نشرت أمس الأحد، وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية عنابة بوفاة شخصين وجرح آخرين على إثر تصادم بين سيارة وشاحنة نصف مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 ببلدية واد العنب، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين حضري وصناعي على مستوى كل من ولايتي سيدي بلعباس والشلف دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وحيد هاني