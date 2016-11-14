ملبنة البسباس توقف انتاج الحليب

توقفت أمس ملبنة البسباس التابعة لولاية الطارف عن إنتاج مادة الحليب بسبب وجود أزمة التزود بالمياه وهذا ما تسبب في حدوث أزمة حليب على مستوى ولاية الطارف وببعض المناطق المجاورة حيث أن هذه الملبنة كانت تساهم في التخفيف من أزمة حليب الأكياس المدعم و تقوم بتوزيع المنتوج على مستوى ولاية الطارف بالكامل وببعض المناطق المجاورة إلا أن توقفها عن الإنتاج ليوم واحد بسبب انعدام المياه على اعتبار أن الماء ضروري ومن أساسيات إنتاج الحليب انعكس هذا سلبا على توفير الحليب وترويجه بالأسواق وهذا ما شهدته أمس المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية حيث أنها منذ الصباح الباكر واجهت الطوابير من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء حليب الأكياس المدعم حيث أنه يتم تسويق منتوج ملبنة الإيدوغ وهو لا يغطي طلبات أهالي المنطقة.

حورية فارح