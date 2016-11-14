هيئة حكومية لمتابعة تطبيق توصيات اجتماع الحكومة بالولاة





اختتمت أمس بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة بالإعلان عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي، وفي كلمة ألقاها في اختتام هذا اللقاء، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أنه “سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها، مهمتها متابعة التوصيات والمقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء والتي كانت نابعة من الواقع المعاش”، وأكد بدوي أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة “وضعت المواطن في صلب العمل الحكومي وكل الاستراتيجيات المنتهجة” ليضيف بأن هذا اللقاء أضحى “موعدا هاما للتشاور حول أهم القضايا التي تهم البلاد والصالح العام وفقا لمنهجية كان قد وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، واعتبر بدوي أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها، تعد “خريطة طريق مفصلة وواضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف مهما كانت صعوبتها” من خلال الاعتماد على “إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل”، وعلى الصعيد المحلي، شدد وزير الداخلية على أنه “لا يوجد بلديات فقيرة وأخرى غنية” وهو الأمر الذي سيتم برهنته من خلال تطبيق التوصيات التي “ستوفر الدليل القاطع على صحة ذلك”، يقول بدوي يرى بأن الرهان اليوم هو “إذكاء روح المقاولاتية لدى المسؤولين المحليين والانتقال من الإتكالية المفرطة إلى الإبداع الفعال”، وهي المقاربة ذاتها على المستوى الوطني، وقال بهذا الخصوص “نحن حاليا أمام منعرج حاسم في تاريخ الجزائر حيث يتعين علينا الانتقال وفي ظرف قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج إلى آخر متنوع قوامه الابتكار والمبادرة”.

وحيد هاني