استقالة العميد ورؤساء الأقسام بكلية العلوم الإنسانية والمطالبة بلجنة تحقيق وزارية

م. مسعود

وقد صدر بيان عن إدارة الكلية المذكورة يفيد باستقالة كل رؤساء الأقسام بجامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية ناهيك عن عميد الكلية وذلك دون أن يتم توضيح الأسباب التي كانت وراء هذا القرار المفاجئ الذي من شأنه تعفين الوضع المتردي أصلا داخل جامعة جيجل وتحديدا داخل كلية العلوم الإنسانية ، خصوصا بعدما ربطت مصادر موثوقة قرار الاستقالة الجماعية المذكورة بصراع العصب داخل الجامعة وما ترتب عنه من تصفية حسابات ودسائس قد يدفع الطالب ثمنها في النهاية خصوصا وأن الكل كان يراهن على تحسن الأوضاع داخل الجامعة من خلال إنهاء مهام عميدها السابق قدور لعمارة على خلفية الفضائح التي هزت جامعة جيجل الموسم الماضي وتعيين خليفة له ممثلا في شخص العميد الجديد صالح كعواش الذي ورث تركة ثقيلة ومليئة بالألغام من سابقه لعمارة مما جعله يواجه جملة من التحديات والقنابل التي فشل الى حد الآن في تفكيكها .وتحدثت بعض المصادر عن مطالبة بعض الأطراف داخل جامعة جيجل مجددا بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على بعض التجاوزات وهي المعلومة التي لم تؤكدها ولم تنفها الجهات الرسمية داخل الجامعة التي شهدت دخولا جامعيا ملتهبا بدأ باحتجاج الآلاف من الطلبة الراسبين على طردهم من الجامعة ، لتتوسع الاحتجاجات شيئا فشيئا مع توالي بيانات التنظيمات الطلابية التي نددت بظروف الدراسة غير المناسبة على مستوى الجامعة وتحديدا بالقطب الجامعي الثاني بتاسوست وما أسمته بظروف العيش السيئة جيدا لطلبة بعض الإقامات، قبل أن تأتي الحلقة الأخيرة من هذا التشنج من خلال موجة الاحتجاجات التي باشرها عمال الخدمات الجامعية المنضوين تحت لواء « السانابات» بعد إحالة بعض النقابيين على العدالة قبل نحو أسبوع.