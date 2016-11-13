سلال يدعو الولاة إلى التحضير لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة





دعا الوزير الأول» عبد المالك سلال « أمس ولاة الجمهورية 48 إلى التحضير الجيد وتوفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة دون أن يعلن عن موعد رسمي لإجرائها على الرغم من تداول العديد من التشكيلات الحزبية شهر أفريل القادم. مؤكدا بأن السنة المقبلة ستتشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال تنظيم الانتخابات المحلية و التشريعية التي سيتم توفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها». وذكّر سلال بالمواعيد الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2017 و التي ستمثل موعدا يقع على الحكومة توفير كل الشروط المادية لإنجاحه.» سلال» وخلال إشرافه على أشغال اجتماع الحكومة بالولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر أمس السبت خاطب الولاة قائلا « أنتم كولاة مطالبون بصيانة الدستور وتغليب لغة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إشارة ضمنية إلى النقابات التي دعت مرة أخرى إلى الإضراب من خلال تصعيد حركاتها الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري بسبب قانون التقاعد الجديد الذي ينتظر عرضه أمام نواب البرلمان في الـ 27 نوفمبر الجاري. وحول الضمانات التي أعطتها الدولة للأحزاب من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية والمحلية وجعلها حرة ونزيهة قال الوزير الأول عبد المالك سلال في رسالة لطمأنة أحزاب المعارضة أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستسهر و بكل حيادية على شفافية الاقتراع و السير الحسن لهذه الاستحقاقات على حد تعبير الوزير الأول الذي حرص على الإشارة إلى أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني يؤثر على بعض المصالح و الذهنيات ومن الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة و الانتقادات.

عادل أمين