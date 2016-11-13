تفكيك شبكة مكونة من 7 أفراد بوسط مدينة قسنطينة

تمكنت فرقة البحث و التدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35و 55 سنة عن قضية تقليد أختام رسمية ، اختلاس وثائق إدارية ، التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية وثائق إدارية .تعود وقائع القضية إلى تاريخ 06 من هذا الشهر وبناء على معلومات تلقتها الفرقة بخصوص تداول أحد الأشخاص لبطاقات رمادية فارغة بغرض استغلالها في عمليات تزوير ، على الفور تم تكثيف الأبحاث و التحريات من قبل قوات الشرطة لذات الفرقة و التي أثمرت بتحديد هوية المشتبه فيه ، الخطة العملية المحكمة مكنت من توقيفه ، و بإخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على ظرف بريدي به بطاقة رمادية فارغة البيانات مختومة و عليها طابعين بريديين وهذا على مستوى حي سيدي مبروك ، ليتم تحوليه إلى مقر الفرقة ، التحقيق المفتوح من قبل الضبطية القضائية لذات الفرقة قاد إلى تحديد مصدر البطاقة الرمادية المحجوزة و هوية شركائه البالغ عددهم 05 أشخاص الذين قاموا بتداول البطاقة فيما بينهم مقابل مبالغ مالية، استمرارا في التحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في القضية و الذي تم توقيفه بأحد أحياء المدينة بناء على خطة عملية محكمة ، و خلال إخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على نموج بطاقة رمادية ثانية مختومة بختم جاف، بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.

جمال بوعكاز