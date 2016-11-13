حجز أزيد من 49 كلغ من القنب الهندي بباتنة





تمكنت الفرقة العملياتية للضبطية القضائية التابعة لأمن ولاية باتنة، أمس الأول من حجز كمية معتبرة من القنب الهندي بلغ مقدارها حوالي 49 كلغ، وذلك على مستوى مخرج مدينة عين توتة غربي عاصمة الولاية باتنة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة بإقليم عين التوتة، وعليه فقد تم توقيف شخص كان يقود مركبة، حيث تم توقيف المركبة في نشاط عادي لمصالح الامن قبل ان يتم تفتيش المركبة والعثور على كمية المخدرات التي بلغ قدرها الإجمالي 49 كلغ و 370غ وهي الكمية التي تم حجزها وتوقيف المشتبه فيه للتحقيق معه من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة. وحسب معلومات مؤكدة فان التحريات قد امتدت إلى ولاية تبسة استكمالا للتحقيقات المباشرة من طرف المصالح المعنية، حيث يرجح أن تكون وراءها عصابة تتاجر بالمخدرات بشرق البلاد، في انتظار استكمال التحريات بالتنسيق بين امن الولايتين للكشف عن المتورطين في القضية. هذا فيما عثر درك القصبات على كمية 800 غ من الكيف كانت مخبأة داخل منزل وذلك بعد تمديد الاختصاص من ولاية سطيف بناء على معلومات تفيد بتواجد كمية معتبرة من الكيف بباتنة. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية باتنة قد شهدت في الآونة الأخيرة بعض التحركات المشبوهة لمافيا المخدرات تم القبض على البعض منهم في قضية سبقت هذه تم على إثرها حجز 02 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شابين، وهي القضية التي تداول حولها تورط إطارات في الدولة في انتظار التحقيقات النهائية.

ح.شوشان